Galatasaray’ın penaltı siftahı

Bu sezon hakem kararlarından çok şikayetçi olan Galatasaray, lider Başakşehir önünde bir ilki yaşadı. Sarı- Kırmızılılar'da 27. dakikada Ndiaye, kaleci Mert'in hamlesi sonrası yerde kalında hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı kazanmış oldu.