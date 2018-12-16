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’ın penaltı siftahı

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ligdeki ilk penaltısını dünkü maçta kazandı.

Galatasaray’ın penaltı siftahı
Bu sezon hakem kararlarından çok şikayetçi olan Galatasaray, lider Başakşehir önünde bir ilki yaşadı. Sarı- Kırmızılılar'da 27. dakikada Ndiaye, kaleci Mert'in hamlesi sonrası yerde kalında hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı kazanmış oldu.

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