Bu sezon hakem kararlarından çok şikayetçi olan Galatasaray, lider Başakşehir önünde bir ilki yaşadı. Sarı- Kırmızılılar'da 27. dakikada Ndiaye, kaleci Mert'in hamlesi sonrası yerde kalında hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı kazanmış oldu.
- Spor
- 16.12.2018
- Gazete
Galatasaray’ın penaltı siftahı
Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ligdeki ilk penaltısını dünkü maçta kazandı.
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