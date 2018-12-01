Erwin Koeman, ülkesinde De Telegraaf'a konuştu. Hollandalı hoca, "Fenerbahçe'de sezon sonuna dek gidebileceğimi, uzun süre bu görevde kalabileceğimi düşünmüyorum. 1 gün sonra da görevim bitebilir, 1 hafta sonra da. Biteceğini görebiliyorum fakat yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum. İlk devre sonuna kadar 7 maç var ve bu 7 maçta da takımın başında olacağımı zannetmiyorum" ifadesini kullandı.



AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Koeman, Hollanda basınına D.Zagreb maçını da değerlendirdi. Koeman, "Elimizden geleni yaptık ve bir üst tura kaldık. Hedefimize ulaştık" diye konuştu.