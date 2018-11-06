Daha eşimin parasını vermediniz niye geleyim

Basketbol sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'ı Jordan Theodore'u kadrosuna katacağı söylentileri sürüyor. Ancak ABD'li oyuncu dedikoduları kesin bir dille reddetti. Taraftarların Twitter üzerinden mesajlar attığı Theodore, "Galatasaray'a gelmemi isteyen çok fazla taraftar görüyorum. Bu sevgi için minnettarım fakat Avrupa kupasını kazandıktan sonra eşim Tuğçe'nin maaşını hala ödemeyen bir kulübe neden gitmeliyim?" cevabını verdi. Tuğba Taşçı, geçtiğimiz sezon EuroCup şampiyonluğu yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer alıyordu.

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