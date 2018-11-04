Koray Şener güneşli günleri göremedi

Derbi maç öncesi kalp krizi geçirerek hayata veda eden F.Bahçe taraftarı Koray Şener (22), tüm futbolseverleri yasa boğdu. Derbiden 1-2 saat önce Şener'in "Uykusuz geçti geceler, başını öne eğme aldırma Fener, güzel günler göreceğiz güneşli günler" tezahüratını yaparken görüntülendiği ortaya çıktı.
BABASINA 3 KEZ STENT TAKILDI
Koray Şener'in dayısı, "Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Fenerbahçe'ye çok bağlıydı" derken eniştesi Güven Gürsan, "Babasına 3 kez stent takıldı. Ama kendisi rahatsız değildi" ifadesini kullandı.
Koray Şener, otobüsün içinde "Güneşli günler göreceğiz" tezahüratı yaparken görüntülendi.
ALPASLAN DİKMEN'İN KUZENİ!
Koray Şener için geçtiğimiz yıllarda trafik kazasında ölen Galatasaray tribün lideri Alpaslan Dikmen'in kizeni olduğu da ortaya çıktı. Koray'ın tezahürat yaparken göğsünün ağırdığını söylediği de belirtildi.
STATTA TÖREN YAPILACAK
30 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen Koray Şener müdahaleye cevap vermedi. Koray için bugün saat 11.00'de Ülker Stadı'nda tören yapılacak.
Maçtan sonra hastaneye giden Fenerbahçeli futbolcular büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
BABASINA 3 KEZ STENT TAKILDI
Koray Şener'in dayısı, "Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Fenerbahçe'ye çok bağlıydı" derken eniştesi Güven Gürsan, "Babasına 3 kez stent takıldı. Ama kendisi rahatsız değildi" ifadesini kullandı.
Koray Şener, otobüsün içinde "Güneşli günler göreceğiz" tezahüratı yaparken görüntülendi.
ALPASLAN DİKMEN'İN KUZENİ!
Koray Şener için geçtiğimiz yıllarda trafik kazasında ölen Galatasaray tribün lideri Alpaslan Dikmen'in kizeni olduğu da ortaya çıktı. Koray'ın tezahürat yaparken göğsünün ağırdığını söylediği de belirtildi.
STATTA TÖREN YAPILACAK
30 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen Koray Şener müdahaleye cevap vermedi. Koray için bugün saat 11.00'de Ülker Stadı'nda tören yapılacak.
Maçtan sonra hastaneye giden Fenerbahçeli futbolcular büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
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