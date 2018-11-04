  • Spor
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:02
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ilk yarıları çöpe atıyor

son 14 maçın sadece 4’ünde ilk yarıyı önde bitirdi...

Beşiktaş ilk yarıları çöpe atıyor
Başakşehir önünde sezonun en kritik maçlarından birisini oynayan Beşiktaş'ta ilk yarı sıkıntısı devam ediyor...

BU KEZ DE 1-0
Siyah-Beyazlılar son 14 resmi karşılaşmanın sadece 4'ünde ilk 45 dakikaları önde bitirebildi. Kartal dün de Başakşehir önünde Epureanu'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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