Beşiktaş ilk yarıları çöpe atıyor

Başakşehir önünde sezonun en kritik maçlarından birisini oynayan Beşiktaş'ta ilk yarı sıkıntısı devam ediyor...
BU KEZ DE 1-0
Siyah-Beyazlılar son 14 resmi karşılaşmanın sadece 4'ünde ilk 45 dakikaları önde bitirebildi. Kartal dün de Başakşehir önünde Epureanu'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.
BU KEZ DE 1-0
Siyah-Beyazlılar son 14 resmi karşılaşmanın sadece 4'ünde ilk 45 dakikaları önde bitirebildi. Kartal dün de Başakşehir önünde Epureanu'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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