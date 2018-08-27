Dolmabahçe’de Dou'kara' gece

Kartal'ın kalesi yıkıldı!.. Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk lig yenilgisini aldı ve 45 maçlık müthiş seri sona erdi. 20. dakikada Hakan'ın aşırtma pasında top Doukara'nın önünde kaldı. Senegalli yıldız altıpasın önünde düzgün bir vuruşla gola attı: 0-1.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
25. dakikada fark ikiye çıktı. Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Doukara'ya çarpan top, kaleci Utku'yu şaşırttı: 0-2. 1 dakika sonra Negredo hatayı affetmedi: 1-2.
DOUKARA BU KEZ ATTIRDI
33. dakikada sol kanattan Doukara'nın pasına arka direkte topa kayarak vuran Yekta skoru 3-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55'te Pepe farkı 1'e indirdi: 2-3.
PEPE'NİN KAFASI DİREKTE
70'te Larin'in kafa vuruşunu Boffin son anda çeldi. 80'de Babel kafayı vurdu, Boffin yine duvar ördü. 89'de Pepe'nin kafa vuruşu direkten döndü ve maç 3-2 sona erdi.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
25. dakikada fark ikiye çıktı. Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Doukara'ya çarpan top, kaleci Utku'yu şaşırttı: 0-2. 1 dakika sonra Negredo hatayı affetmedi: 1-2.
DOUKARA BU KEZ ATTIRDI
33. dakikada sol kanattan Doukara'nın pasına arka direkte topa kayarak vuran Yekta skoru 3-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55'te Pepe farkı 1'e indirdi: 2-3.
PEPE'NİN KAFASI DİREKTE
70'te Larin'in kafa vuruşunu Boffin son anda çeldi. 80'de Babel kafayı vurdu, Boffin yine duvar ördü. 89'de Pepe'nin kafa vuruşu direkten döndü ve maç 3-2 sona erdi.
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