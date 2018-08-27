Dolmabahçe’de Dou'kara' gece

DOUKARA

'ın kalesi yıkıldı!..'amağlup olan'ta ilk lig yenilgisini aldı vemüthiş seri sona erdi. 20. dakikada'ın aşırtma pasında top'nın önünde kaldı.yıldız altıpasın önünde düzgün bir vuruşla gola attı:dakikada fark ikiye çıktı., kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti.'ya çarpan top, kaleci'yu şaşırttı:1 dakika sonrahatayı affetmedi:dakikada sol kanattan'nın pasına arka direkte topa kayarak vuranskoruyaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55'tefarkı 1'e indirdi:'te Larin'in kafa vuruşunuson anda çeldi. 80'dekafayı vurdu,yine duvar ördü. 89'de'nin kafa vuruşu direkten döndü ve maçsona erdi.