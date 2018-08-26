Beşiktaş evinde mağlup

Maçın ilk golü 20. dakikada geldi: Ceza yayına sokulan Hakan Özmert pasını havadan ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Souleymane Doukara'ya göndermek istedi. Savunmadaki Adriano'dan seken top, ceza sahası içi sol çaprazındaki Doukara'ya geldi. Doukara yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu ve Antalyaspor, 1-0 öne geçti.

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Doukara'nın attığı bu golün ardından Beşiktaşlı futbolcular ve tribündeki taraftarlar hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Özkahya, VAR'a başvurdu ve VAR'dan gelen bilgi doğrultusunda golü verdi. Özkahya'nın bu kararı sosyal medyada tartışma yarattı.





ANTALYASPOR 2'Yİ BULDU!

Antalyaspor'un ilk golünden sadece 4 dakika sonra fark 2'ye çıktı! Hızlı gelişen atakta ceza yayına sokulan Hakan Özmert doğrudan kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak takım arkadaşı Souleymane Doukara'dan sekerek yönünü değiştirdi ve kalenin sağ tarafından filelerle buluştu.

NEGREDO CEVAP VERDİ

Beşiktaş, Antalyaspor'un golüne yaklaşık iki dakika sonra Alvaro Negredo ile cevap verdi. Adriano Correia'nın havadan uzun pasını penaltı noktası üzerinde kaleci Ruud Boffin uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayına doğru havadan açılan topa Alvaro Negredo kafa ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluştu.





Antalyaspor, 33. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı: Orta alandan hızla çıkan konuk ekipte Hakan Özmert'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Souleymane Doukara rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve altıpas sol çaprazından pasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Yekta Kurtuluş yerden kayarak vuruşunu yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş, 36. dakikada ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tolgay Arslan oyundan alınırken yerine Gökhan Gönül oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, 45. dakikada gole çok yaklaştı: Caner Erkin'in havadan gönderdiği uzun topu penatı noktası üzerinde Pepe indirdi. Topla buluşan Alvaro Negredo sert vurdu ancak kaleci Ruud Boffin sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Antalyaspor, devre arasında soyunma odasına 3-1 önde gitti.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

İlk yarıda 2 farklı geriye düşen Beşiktaş, ikinci 45 dakikaya hızlı başladı. 47. dakikada Caner Erkin sol kanattan ortasını ceza sahasına doğru gönderdi. Penaltı noktasının sol çaprazında topu kontrol eden Oğuzhan Özyakup dönerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geldi.

Siyah-beyazlılar, 55. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Oğuzhan Özyakup ceza yayı sol çaprazına sokuldu ve doğrudan kaleyi düşündü. Ancak kaleci Ruud Boffin sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.

Kara Kartal bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra farkı 1'e indirdi: Alvaro Negredo'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma son çizgiye inmeden ortasını altıpas çizgisine doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Pepe kafa vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu.





Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, golden sonra ikinci oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi ve Domagoj Vida'yı kenara alırken yerine Cyle Larin'i dahil etti.

Antalyaspor, 64. dakikada gole yaklaştı: Hızlı gelişen kırmızı-beyazlıların atağında Souleymane Doukara'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy yerden şansını denedi ancak kaleci Utku Yuvakuran uzanarak gole izin vermedi.

68. dakikada Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunma arkasına sarkan Drole'ü durdurmak isteyen kaleci Utku Yuvakuran ceza sahasını terk ederek tehlikeyi önledi. Antalyasporlu futbolcular, genç kalecinin Drole ile girdiği ikili mücadelede faul yaptığı gerekçesiyle bir süre itirazda bulundu.

Beşiktaş, 80. dakikada gole çok yaklaştı: Ricardo Quaresma'nın pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Gökhan Gönül son çizgiye inmeden meşin yuvarlağı altıpas alanına doğru çevirmek istedi. Savunmadan seken top penaltı noktasının sol tarafındaki Ryan Babel'e doğru geldi. Babel'in kafa vuruşunda kaleci Ruud Boffin sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

PEPE DİREĞE TAKILDI!

Beşiktaş, 89. dakikada direğe takıldı! 3. gol için rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlıların sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan'ın ortasında topa yükselen Pepe kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor, siyah-beyazlıları 3-2 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alırken Antalyaspor da galibiyetle tanışarak puanını 4'e yükseltti. Siyah-beyazlılar ise haftayı 6 puanla kapadı.

EVİNDE 45 MAÇ SONRA!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlıların evindeki 45 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında bundan önceki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşamıştı. Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı ve ilk kez Antalyaspor'a kaybetti.





Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta kalede Utku Yuvakuran görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin son idmanında sakatlık yaşayan tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Utku Yuvakuran forma giydi.

Beşiktaş'a 2016-2017 sezonunun başında transfer olan 20 yaşındaki Utku, siyah-beyazlı formayla ilk kez Süper Lig maçına çıktı. 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda Kayserispor ve Darıca Gençlerbirliği maçlarında forma giyen genç kaleci, geçen sezon da Manisaspor ile oynanan kupa mücadelesinde kalede yer almıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

;Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile oynanan maça göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle Utku Yuvakuran'ın oynadığı siyah-beyazlı ekipte Partizan mücadelesinde ilk 11'de sahada yer alan oyunculardan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Cyle Larin, Antalyaspor karşısında yedek soyundu.

Necip Uysal'ın yerine orta sahada Oğuzhan Özyakup görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle Partizan maçında forma giyemeyen Ryan Babel ilk 11'de şans bulurken, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Adriano Correia oynadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle aynı karşılaşmada kadroda bulunmayan Alvaro Negredo da Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

YEDEK KALECİ ERSİN DESTANOĞLU

Siyah-beyazlı ekibin 17 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu da yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Enzo Roco, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Umut Nayir, Gökhan Töre ve Vagner Love maça yedek başladı.

KARIUS TRİBÜNDE

Siyah-beyazlı ekibin Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius da maçı tribünden takip etti.

Taraftarlar, Karius'a sevgi gösterisinde bulundu.

Sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayan Tolga Zengin ve Jeremain Lens de tribünden maçı izledi.

SAHA ZEMİNİ DÜZELMEYE BAŞLADI

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki maçta diğer karşılaşmalara göre oyuncular daha iyi bir zeminde mücadele etme fırsatı buldu.

Vodafone Park'ın saha zemininde daha önceki maçlarda görülen bozulmaların giderildiği gözlendi.

TARAFTARLARDAN İLHAN MANSIZ VE GUTI'YE DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, antrenörler İlhan Mansız ve Guti Hernandez'e büyük destek verdi.

Siyah-beyazlılar, saha kenarında oyuncuların çalışmasını takip eden İlhan Mansız'ı tribünlere çağırdı. Mansız, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Taraftarlar, Guti lehine de tezahürat yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu.