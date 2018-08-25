Basketbola üvey evlat muamelesi!

Bu kadarı da olmaz demeyin... Futbolda yıldız transferlerin peşinden koşan, milyon Euro'lar karşılığında transfer satışı yapan Galatasaray'da basketbol takımının durumu adeta içler acısı...
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Erkek ve kadın basketbol takımları idmanlara başladı. Ancak, tedarikçi firmayla henüz anlaşılmadığı için basketbolcular kendi malzemeleriyle idmanlara çıkıyor. Bu yüzden de resmi siteden antrenman fotoğrafı paylaşılamıyor. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları duruma tepki gösterdi.
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Erkek ve kadın basketbol takımları idmanlara başladı. Ancak, tedarikçi firmayla henüz anlaşılmadığı için basketbolcular kendi malzemeleriyle idmanlara çıkıyor. Bu yüzden de resmi siteden antrenman fotoğrafı paylaşılamıyor. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları duruma tepki gösterdi.
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