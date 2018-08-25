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a üvey evlat muamelesi!

Basketbola üvey evlat muamelesi!
Bu kadarı da olmaz demeyin... yıldız lerin peşinden koşan, milyon Euro'lar karşılığında transfer satışı yapan Galatasaray'da basketbol takımının durumu adeta içler acısı...

TARAFTARLAR TEPKİLİ
Erkek ve kadın takımları idmanlara başladı. Ancak, tedarikçi firmayla henüz anlaşılmadığı için basketbolcular kendi malzemeleriyle idmanlara çıkıyor. Bu yüzden de resmi siteden antrenman fotoğrafı paylaşılamıyor. Sosyal medyadaki taraftarları duruma tepki gösterdi.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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