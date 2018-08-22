Feghouli’nin yerine Grosicki

bitimine çok az bir süre kala'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bir türlü bekleneni veremeyeniçin Suudi Arabistan'dan 3 kulüple masada...Eğeryıldızın menajeri gelen teklife '' dersetransfere onay verecek. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar'ın kasasınagirecek.'in'nin satılması durumunda kanat rotasyonunun eksileceğini düşündüğü ve yönetimden transfer istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu nedenlle'de oynayan Kamilile ilgilendiği belirlendi. Daha önce ülkemizdeformasını giyen 30 yaşındakiyıldızın'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim,'nin kiralanması için görüşmelere başladı.