Negredo gidiyor Karius geliyor

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.. Siyah-Beyazlı yönetim Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius ile anlaşma sağlarken Alvaro Negredo da takımdan ayrılıyor. Yönetim Karius'u 2 yıllığına kiralamak için İngiliz kulübüne 2 milyon Euro ödeyecek.
YILLIĞI 1.4 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar Alman kaleci Karius'a da yıllık 1.4 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş Fabri'yi Fulham'a 6 milyon Euro'ya satınca kaleyi Tolga'ya teslim ederken Tolga hatalarıyla tepki toplamıştı.
FİNALDE TAKIMINI YAKMIŞTI
Kaleci alışverişinden kar sağlayan Beşiktaş'ta Karius, yakın zamanda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak. Şampiyonlar Ligi'nde kaleyi koruyan genç eldiven, yediği gollerle eleştiri konusu olmuştu.
NEGREDO 2 GÜN İÇİNDE GİDİYOR
Karius'u renklerine bağlamaya hazırlanan Beşiktaş Negredo'yu da Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a satacak. İspanyol golcünün bir pürüz çıkmaması halinde bugün ya da yarın imza atması bekleniyor.
YILLIĞI 1.4 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar Alman kaleci Karius'a da yıllık 1.4 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş Fabri'yi Fulham'a 6 milyon Euro'ya satınca kaleyi Tolga'ya teslim ederken Tolga hatalarıyla tepki toplamıştı.
FİNALDE TAKIMINI YAKMIŞTI
Kaleci alışverişinden kar sağlayan Beşiktaş'ta Karius, yakın zamanda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak. Şampiyonlar Ligi'nde kaleyi koruyan genç eldiven, yediği gollerle eleştiri konusu olmuştu.
NEGREDO 2 GÜN İÇİNDE GİDİYOR
Karius'u renklerine bağlamaya hazırlanan Beşiktaş Negredo'yu da Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a satacak. İspanyol golcünün bir pürüz çıkmaması halinde bugün ya da yarın imza atması bekleniyor.
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