Yol Durumu
  1. Beşiktaş’a müjdeli haber Partizan maçı seyircisiz
  2. Gael clichy’nin yerine Uğur ilk onbirde

gidiyor Karius geliyor

Liverpool’un 25 yaşındaki kalecisi Karius’u 2 seneliğine kiralayacak. İspanyol golcü ise ’a en kısa sürede imza atacak

Negredo gidiyor Karius geliyor
Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.. Siyah-Beyazlı yönetim Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius ile anlaşma sağlarken Alvaro da takımdan ayrılıyor. Yönetim Karius'u 2 yıllığına kiralamak için İngiliz kulübüne 2 milyon Euro ödeyecek.

YILLIĞI 1.4 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar Alman kaleci Karius'a da yıllık 1.4 milyon Euro ödeyecek. Fabri'yi Fulham'a 6 milyon Euro'ya satınca kaleyi Tolga'ya teslim ederken Tolga hatalarıyla tepki toplamıştı.

FİNALDE TAKIMINI YAKMIŞTI
Kaleci alışverişinden kar sağlayan Beşiktaş'ta Karius, yakın zamanda 'a gelerek resmi imzayı atacak. Şampiyonlar Ligi'nde kaleyi koruyan genç eldiven, yediği gollerle eleştiri konusu olmuştu.

NEGREDO 2 GÜN İÇİNDE GİDİYOR
Karius'u renklerine bağlamaya hazırlanan Beşiktaş Negredo'yu da ekibi 'a satacak. İspanyol golcünün bir pürüz çıkmaması halinde bugün ya da yarın imza atması bekleniyor.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar