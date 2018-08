Yeni Malatya eski Fener

Fener'e ilk darbe... Sarı- Lacivertliler, Yeni Malatya deplasmanında 1-0 kaybederek bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı. 30. dakikada Josef'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin vuruşu yandan auta çıktı. 31. dakikada Barış'ın ceza sahası dışında şutu Ertaç'ta kaldı.



​ SLİMANİ ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ

Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi... 49. dakikada Mehmet Ekici ceza sahasının dışından sert vurdu ama top az farkla dışarı gitti. 54. dakikada Slimani bomboş pozisyonda kafayı auta vurdu.



ALEKSİC'TEN ÇOK GÜZEL BİR GOL

58. dakikada kaleci Ertaç topu kontrol edemedi. Genç Barış'ın şutunu savunma çizgiden çıkardı. 70. dakikada Malatya öne geçti. Guilherme'nin süper pasına Aleksic aynı güzellikte vurdu: 1-0.



MALATYASPOR SKORU KORUDU

81. dakikada Hasan Ali'nin pasında savunmadan dönen top Alper'in önünde kaldı. Alper'in ortası da yan ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Malatya üç puanın sahibi oldu.