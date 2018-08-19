Kagawa Besiktaş’a evet dedi

Beşiktaş 10 numara pozisyonunda listenin ilk sırasına aldığı Kagawa için yeni bir teklif sunacak. Japon futbolcu ile yapılan son görüşmede Kagawa ile 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Kagawa'ya yıllık 2.5 milyon Euro verecek olan Beşiktaş şampiyonluk halinde de ekstra prim sözü vaat etti.
2 TEKLİFE DE OLUMSUZ CEVAP
Kagawa Beşiktaş'ın teklifini kabul ederken bu transferde tek engel olarak Dortmund kaldı. Alman kulübü Japon futbolcunun kiralanması için daha önce yapılan 2 teklife de olumsuz cevap vermişti.
YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Dortmund'la bugün ya da yarın yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu görüşmede kiralanma formülü üzerinde yeni bir teklif sunulması bekleniyor.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Güner'in yeni teklifinde Kagawa'nın 1 yıllığına kiralanması ve bu oyuncunun bir sonraki satışından Dortmund'a yüzde 30'luk bir pay teklif edileceği ortaya çıktı. Olumsuz yanıt çıkarsa bu transfer rafa kalkacak.
2 TEKLİFE DE OLUMSUZ CEVAP
Kagawa Beşiktaş'ın teklifini kabul ederken bu transferde tek engel olarak Dortmund kaldı. Alman kulübü Japon futbolcunun kiralanması için daha önce yapılan 2 teklife de olumsuz cevap vermişti.
YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Dortmund'la bugün ya da yarın yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu görüşmede kiralanma formülü üzerinde yeni bir teklif sunulması bekleniyor.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Güner'in yeni teklifinde Kagawa'nın 1 yıllığına kiralanması ve bu oyuncunun bir sonraki satışından Dortmund'a yüzde 30'luk bir pay teklif edileceği ortaya çıktı. Olumsuz yanıt çıkarsa bu transfer rafa kalkacak.
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