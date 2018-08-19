Akbaba imzayı 19.07’de attı

Galatasaray yılın transferine imzayı attırdı... Emre Akbaba 4 milyon Euro karşılığında dün resmen Aslan oldu... Sarı- Kırmızılı kulüp transferi saat 19.07'de açıklayarak Fenerbahçe'ye yine mesaj yolladı. Ayrıca hazırlanan özel videoda 'Kadıköy' ve 'Köprüden önce son çıkış' mesajları verildi. 3 yıllık imza atan Emre Akbaba 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alacak. Dün imza töreninde soruları yanıtlayan genç yıldız, "En başından beri Galatasaray'da oynamak istediğimi söyledim. Şimdi kutsal parçalı formayla taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.
G.SARAY STATTA İMZA ŞOV YAPTI
Dünkü imza törenine Emre'nin dışında diğer yeni transferler Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat da katıldı. Başkan Cengiz 4 yıldızla fotoğraf çektirdi.
G.SARAY STATTA İMZA ŞOV YAPTI
Dünkü imza törenine Emre'nin dışında diğer yeni transferler Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat da katıldı. Başkan Cengiz 4 yıldızla fotoğraf çektirdi.
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