CANLI | Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalar
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze'de ateşkesin kalıcı olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir" dedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
AHaber CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türk ve Türkmen hakları aynı ruhtan gelen iki kardeş ülkedir.
Bizim Türkmenistan'la kalbimiz de menzilimiz de birdir.
Barış için elimizi taşın altına koymalıyız. Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir.
FİLİSTİN KURULACAK
Uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir.