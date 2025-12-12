CANLI | Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk ve Türkmen hakları aynı ruhtan gelen iki kardeş ülkedir.

Bizim Türkmenistan'la kalbimiz de menzilimiz de birdir.

Barış için elimizi taşın altına koymalıyız. Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir.

FİLİSTİN KURULACAK



Uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir.