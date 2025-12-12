PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze'de ateşkesin kalıcı olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk ve Türkmen hakları aynı ruhtan gelen iki kardeş ülkedir.

Bizim Türkmenistan'la kalbimiz de menzilimiz de birdir.

Barış için elimizi taşın altına koymalıyız. Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir.

FİLİSTİN KURULACAK

Uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir.

