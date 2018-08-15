Oyuncu satamadığı için transferde çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'a İngiltere'den müjde geldi... Stoke City, Sarı- Kırmızılılar'ın uzun süredir istediği Badou Ndiaye'nin transferine onay verdi. İngiliz kulübü sözleşmedeki madde gereği kiralama bedeli almayacak.
Badou Ndiaye an meselesi
İngiliz kulübü, Premier Lig kulüplerine satamadığı Badou Ndiaye’yi bedelsiz olarak Galatasaray’a kiralamayı kabul etti. Bu gelişme sonrası yıldız oyuncunun menajeriyle masaya oturan yönetim ufak pürüzleri giderirse imzalar atılacak.
Etiketler: Premier Lig , Stoke City , Sarı Kırmızılılar , Badou Ndiaye , Galatasaray , İngiltere , transfer , euro , devam
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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