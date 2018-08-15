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an meselesi

İngiliz kulübü, kulüplerine satamadığı ’yi bedelsiz olarak ’a kiralamayı kabul etti. Bu gelişme sonrası yıldız oyuncunun menajeriyle masaya oturan yönetim ufak pürüzleri giderirse imzalar atılacak.

Badou Ndiaye an meselesi
Oyuncu satamadığı için transferde çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'a İngiltere'den müjde geldi... Stoke City, Sarı- Kırmızılılar'ın uzun süredir istediği Badou Ndiaye'nin transferine onay verdi. İngiliz kulübü sözleşmedeki madde gereği kiralama bedeli almayacak.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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