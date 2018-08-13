Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisar galibiyeti sonrası önemli açıklamalar yaptı. Başkan Fikret Orman'ın Divan Kurulu'nda kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren tecrübeli hoca, "Evet başkanın dediği doğru. Ben bir çalışanım" dedi
FİKİRLERİMİ SÖYLERİM
Güneş, "Ben bu yaşa kadar saygısızlık üzerine iş yapmadım. Ben ölümüne iş yaparım. Ama her zaman fikrimi söylerim. Bu başkana bir saygısızlık değildir" diye konuştu.
DAHA FARKLI OLMALIYDI
Maçı da değerlendiren başarılı hoca, "Taraftarlara en güzel futbolu izlettirip en iyi skorları almak istiyoruz. Oyun olarak kazanmayı hak etti. Ancak fazla gol atmalıydık" dedi.
2. YARI TEMPOMUZ DÜŞTÜ
İlk yarıda düşündüklerini yaptıklarını söyleyen Güneş, "İkinci yarıda oyuncularımızın temposu düştü ve sıkıntı yaşadık" ifadesini kullandı
FİKİRLERİMİ SÖYLERİM
Güneş, "Ben bu yaşa kadar saygısızlık üzerine iş yapmadım. Ben ölümüne iş yaparım. Ama her zaman fikrimi söylerim. Bu başkana bir saygısızlık değildir" diye konuştu.
DAHA FARKLI OLMALIYDI
Maçı da değerlendiren başarılı hoca, "Taraftarlara en güzel futbolu izlettirip en iyi skorları almak istiyoruz. Oyun olarak kazanmayı hak etti. Ancak fazla gol atmalıydık" dedi.
2. YARI TEMPOMUZ DÜŞTÜ
İlk yarıda düşündüklerini yaptıklarını söyleyen Güneş, "İkinci yarıda oyuncularımızın temposu düştü ve sıkıntı yaşadık" ifadesini kullandı
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