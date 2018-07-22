Favori Ospina plase Harun

Beşiktaş'ta kaleci adayları arasında ilk aday Arsenal forması giyen Ospina. Şenol Güneş'in Kolombiyalı kaleciyi çok istediği öğrenilirken yönetim İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Listede ayrıca Bursasporlu Harun Tekin de bulunuyor. Bu arada Başakşehirli Volkan Babacan'ın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü.