Beşiktaş'ta kaleci adayları arasında ilk aday Arsenal forması giyen Ospina. Şenol Güneş'in Kolombiyalı kaleciyi çok istediği öğrenilirken yönetim İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Listede ayrıca Bursasporlu Harun Tekin de bulunuyor. Bu arada Başakşehirli Volkan Babacan'ın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü.
Favori Ospina plase Harun
Beşiktaş’ta kale için ilk aday Ospina. Bursasporlu Harun ise 2. tercih
Etiketler: Şenol Güneş , Harun Tekin , Beşiktaş , Volkan Babacan , Bursasporlu Harun , Arsenal
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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