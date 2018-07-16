Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe, "F.Bahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi göstermem gerekiyor, kaliteme inanıyorum. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu. Aatif, yeni sezonda çok daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceklerini söyledi.
Ayrılmayı düşünmek istemiyorum
Etiketler: Aatif Chahechouhe , Fenerbahçe
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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