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Ayrılmayı düşünmek istemiyorum

Ayrılmayı düşünmek istemiyorum
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe, "F.Bahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi göstermem gerekiyor, kaliteme inanıyorum. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu. Aatif, yeni sezonda çok daha iyi bir izlettireceklerini söyledi.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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