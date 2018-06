Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde başladı.

Kongrenin ilk gününde yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. İlk gün söz almak isteyen üyeler konuşma yaptılar. Ardından iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirdi.





Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç'a hitaben, "Sen futboldan çok iyi anladığını söylüyorsun. Gel futbolu sen al yönet. Ben amatör şubeleri yöneteyim. Gel ne sen ne kazan ne de ben. Kulüp kazansın" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Ülker Stadı'nda yapılan seçimli genel kurulda kongre üyelerine hitap eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Muhalefetin en çok vurgu yaptığı şey bir değişim diye sözlerine başlayarak, "Elbette değişim kaçınılmazdır. Doğru zamanda doğru yönde yapılıp bir akılla yönetiliyorsa gerekir. Yöneticilerin değişmesi olsa gerek. Sanki ben ve arkadaşlarımız başkan ve yönetim kurulu değişirse sihirli bir dokunuş gerçekleşmiş olacak. Bunları sizlere bırakıyorum. Değişimden anlaşılması gereken Fenerbahçe için neyin değişeceği olmalıydı. Ben ve arkadaşlarımın yönetimi bırakmasıyla yararlı bir değişime inansam bir an bile tenezzül etmeden yerine getiririm. Ali beye ve bana yapılan saygısızlığı kabul etmiyorum. Bunu affetmem. Yeni kuşaklar Fenerbahçe'de görevi devralacak. Fenerbahçe'nin 3 temmuzdaki hukuki şeyi tescil edilmesinden sonra olacak. Şimdi uğradığımız haksızlığın durumu ortada. Hala Yargıtay Fenerbahçe sen masumsun demedi. Bize bu zulmü yapanların yakasına yapışamıyoruz. Yargı kararı olmaksızın yapacağımız her şey zorbalık olur. Bunun için Yargıtay meselesi önemli. Ali Koç diyor ki Aziz başkan merak etmesin biz takipçisiyiz. Ali Koç yanlış anlamış. Benim korkum falan yok. Ali kardeşim bu davanın takipçisi olacağını söylüyor. 101 kişi bir dilekçeyle ali koçu şikayet etmiş ve kendisi ve ailesini töhmet altında bırakan şeyler varmış. Bunu her yerde gitti televizyonlarda anlattı. Şimdi ben Fenerbahçe Spor Kulübünün genel kurulu önünde soruyorum. Her g��n o dilekçeden benim önüme binlercesi yazıyor. Ali Koç gerçekten bu durumun hesabını sorabilir mi" diye konuştu.







"ALİ KOÇ BU HESAPLAŞMAYI BU KORKUYLA YAPABİLİR Mİ?"

"3 temmuz ile ilgili hesaplaşmayı Ali Koç bu korku ve endişelerle yapabilir mi?" diyen Yıldırım, "Sadece bir dilekçeyle korkan Ali Koç bunu yapabilir mi. Fenerbahçelilik duruşu bu mu olmalı. Son derece yakışıksız bir ima ile biz sorumlu tutulduk bu dilekçeden. Ne biz buna tenezzül ederiz ne de böyle bir itibar olmasına göz yumarız. Ali Koç'a gelecek her şeyde her zaman kale gibi dururuz" açıklamasında bulundu.



"3 TEMMUZ DEPREM ETKİSİ OLUŞTURDU"

"3 Temmuz bir deprem etkisi oluşturdu" diyen Aziz Yıldırım, "Şikeci damgası yediniz işyerlerinde. Çocuklar okula gitmek istemedi. Herkes bu davadan vazgeçse ben vazgeçemem. Bu masum çocukların hatırı için susamam. Her buluşmada biber gazı yediniz. Köprüye yürüdünüz. Üzerinize gerçek mermi attılar. Bugünlerde devam eden etkileri var bunları küçümseyemezsiniz. Real Madrid'i düşünelim. Bir operasyon yapılıyor başkanı yöneticileri içeri girip en iyi oyuncuları ayrılıyor ve prestijleri düşüyor. Kendilerine kumpas yapan polislerin saçma sapan iddialarıyla UEFA'dan ve Şampiyonlar Ligi'nden men edilip sezon gelirlerinden mahrum kalıyor. Ronaldo, Marcelo, Ramos gibi oyuncular olur muydu orada. Ya da bugün Şampiyonlar Ligi'ni alabilir miydi. Bizler camiamızın psikolojisini düzeltmek için bazı durumlarda hızlı ve radikal kararlar almak durumunda kaldık. Bazıları başarılı bazıları başarısız oldu. Bunlara bizi zorlayan 3 temmuzdur. Kim özür diledi Fenerbahçe'den. Fenerbahçe devlet eliyle mağdur edildi. Herkesle iyi geçinmek için biz mi özür dileyelim. Karşımızda medya vardı. Yalan yanlış propagandalar vardır karşımızda. Sadece hapiste geçen günlerin hesabını soruyorum. Ne öneriyorsunuz unutalım mı bunları" şeklinde konuştu.



"HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK"

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"Aziz Yıldırım herkesle Fenerbahçe'yi kavgalı hale getirdi değil mi? Bunun sebebi hep Aziz Yıldırım. Hırsızın hiç mi suçu yok. Hiç birisiyle kavgamız benim şahsımla değildir. Maddi manevi bu kulüpten haklarını alan bu sporcular hak ettikleri muameleyi gördüler. Sezonun ortasında rakip kulüplerle sözleşme imzalayan adamlar var. Ben Fenerbahçe'nin hukukunun hakkını savundum. Başka kulüplerle kötü olmak için biz ne yaptık. Her zaman büyük taraftarıyla ezici bir gücüz. Bu gücü aşağı çekmek isteyenlerin olmasından daha doğal ne olabilir. Biz her zaman iyi niyetli rakiplerimize iyi niyetle karşılık verdik. Tam da bu neden hukuku sonuna kadar savunacak olduğumuzu düşündüğümüz için bu göreve talip oluyorum. Ali Koç defalarca televizyonlarda bu seçimde kazanamazsam bir daha aday olmayacağım. Bu durumun camiada ikilik oluşturacağını camiaya zarar vereceğini söyledi. Ben bu tutumuna saygı gösterebilirdim. Çünkü az önce söylediğiniz gibi camianın aynı hedefe odaklanması çok önemli. Sevgili kardeşim Ali neden bunları 19 ay önce dile getirmedin. Neden camianın odaklanmasını bozdun. Bu sene tribününde yaşadığımız isteksizliğin seçim yarışıyla hiç mi ilgisi yok. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe Türkiye'ye futbolu kurumsallıkla tanıştırdı. Bizimle yarışamadıkları her zaman devlete sığındılar. Asıl şike işte budur. Bize karşı haksız rekabet yaptılar. Fenerbahçe'ye yapılan 3 temmuz kumpası bütün hasetçilere yağ sürdü ve diğerleri hak etmedikleri ödülleri paylaştılar."



"3 TEMMUZ'DA MARUZ KALDIĞIMIZ DARBE BİZİ ÇİZGİDEN UZAKLAŞTIRDI"

"3 Temmuz'da maruz kaldığımız darbe bizi çizgiden uzaklaştırdı" diye konuşan Yıldırım, "Maddi manevi büyük bedellere mal oldu. Bu dönemde hem kurumsallaşmaya hem profesyonelleşmeye verdiğimiz önem doğrultusunda çöken moralleri yükseltmek için ani kararlar verdik. Bazıları olumsuz oldu bunu kabul ediyorum. Ali Koç sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim koyacak. Sen futboldan çok iyi anladığını söylüyorsun gel futbolu sen al yönet gel ben amatör şubeleri yöneteyim. Gel ne sen ne kazan ne ben. Gel kulüp kazansın" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINI YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe başkanlığını 20 yıldır yapmaktan gurur duyduğunu belirten Yıldırım, "Madem böyle yarış başladı kazanan Fenerbahçe olsun. Ben bugüne kadar bu rakamları verdim. 1998 yılında 99 yılında verdim. Herhangi bir şey talep etmiyorum. Gelin sorunu çözelim. Siz futbolu kurumsallaştırın biz de hak hukuk mücadelesini sürdürelim. Kim Fenerbahçe için var görelim. Şimdi kim Fenerbahçeli kim kendisi için Fenerbahçeli görmek için son fırsat. 3 Temmuz'un yargılama süreci bitmedi. Ben ve arkadaşlarım hala sanık sıfatında yargılanıyoruz" şeklinde konuştu.



"GİDENLERE NEDEN MÜDAHALE ETMEDİN"

"Neden Santos gitti, Lugano gitti müdahale etmedin" diyen Yıldırım, "Aranızda toplayıp para verseydiniz de 2011-2012'de Fenerbahçe şampiyon olsa olmaz mıydı. Ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Unutmayın. Ben tek başıma kaldım herkese rağmen. Ben herkese rağmen alkışladım. Bugün olsa onun gibi birisi gene gönderirim. Ümit Özat Denizli maçında kırmızı kart gördü ve senin locana geldi. Siz oyuncuya kötü bir kelime söylediniz ve onu odanızdan attırdınız mı? Kardeşimle beraber oturup federasyona salladınız. Terrenao'yu direktör yaptığımda 7-8 sene önceden tanıyordum. Onu bilerek getirdim. Yabancı olsun o antrenörü seçsin olsun dedik ama başaramadı hatalı olduk. Ayrıca onun tazminatını ödüyoruz. Sana içeriden bilgi verenler yanlış söylüyor. Aylara böldük tazminat ödüyoruz" şeklinde belirtti.



"AZİZ YILDIRIM BİLEREK BUNLARI YAPMAZ"

1 milyon üye projesi yaptıklarını hatırlatan Aziz Yıldırım, "Senin yerlerin yardımcı olsun dedik hiçbir şekilde yardımcı olmadın. Senin yönetimde 2 arkadaş bana sürekli sallıyor. Galatasaray ve Beşiktaşlıları bu kulübe ben üye yapıyorum diye. Aziz Yıldırım bilerek bunları ye yapmaz. Bilmeden yapmışımdır. Ama oda bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diye. Ben 1998'de geldiğimde bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diye sloganım vardı. Ondan sonra yıllar geçti 1 milyon üye projesini yaptık. Bunu Fenerbahçe halka insin diye 2006'da düşündüm. Bunları Şekip beylere verdik ve çalışmalar yaptık. Bir kişi ben Fenerbahçeliyim diyorsa zaten problem yok o üye olur. Ama ben onun geçmişini bilemem. Hatalar yapmış olabilirim" diye konuştu.



ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Başkan Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından cevap niteliğinde tekrar söz hakkı istedi. Aziz Yıldırım'ın çok rahat yalan söylediğini ifade eden Koç, "Selim Soydan'a benim FETÖ projesi olduğumu söylediniz" dedi.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından Başkan Adayı Ali Koç söz aldı. İstedikleri noktaya geldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Koç, "Ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedik tenezzül etmediniz. Kavga etmek istiyorsanız hadi yapalım. Küçükken ebelemece oynardık. Dedim ki başkan, çıkalım konuşalım, defterleri açalım. Her şeye laf yetiştirdiniz. Ne oldu da buraya gelip kükrüyorsunuz. Son dakika atarsınız topu, kimsenin imkanı kalmaz. Olaylarla başlayalım. Başkanım çok rahat yalan söylüyorsunuz. O kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki, ben üzülüyorum bir Fenerbahçe Başkanı olarak bunları söylediğinizde. Ümit Özat isterse bağlansın. Murat Özaydınlı burada mı? 2004 yılı Rize maçının ardından Ümit Özat kaptandı. Kırmızı kart görmüştü. Ben de locada maç seyrediyordum. Ümit Özat da, Murat Özaydınlı bizim locada diye, locaya gelmişti. Ben maçı seyrediyorum ve Ümit Özat'ın içeride olduğunu bilmiyordum. Bir pozisyon oldu ve gayriihtiyari, 'Allah belanı versin' gibisinden konuştum. Bir baktım arkamda kaptan, sen ne yapıyorsun falan gibisinden konuştu. Murat Özaydınlı da kendisini çıkardı. Benim korumalarımın kendisini çıkardığını söyledi ama benim o dönemde korumam yoktu. Bir kürekçi arkadaşımla Murat Özaydınlı kendisini çıkardı dışarı. Yakışıyor mu Fenerbahçe Başkanı'na böyle laflar" açıklamasını yapt



"RAHMETLİ ABİM DE GALATASARAY ÜYESİ OLMAK ZORUNDA KALMIŞTI"

Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un listesinde bulunan Burhan Karaçam'ın Galatasaray'a üye olduğunu açıklamasıyla ilgili olarak da konuşan Koç, "Fenerbahçe Başkanlığı'nı resmen açık artırmaya çıkarmışsınız. Değerlerden, anlatmak istediklerimizden, felsefeden anlamıyorsunuz. Hakikaten bunları verebiliyorsanız, niye veremiyorsunuz. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için sizin dopinginiz olabiliyorsam, bu da bana yeter. Helal olsun. Burhan Karaçam konusu, doğrudur. Ben bilmiyor muyum yönetime alacağım kişiyi. Fenerbank'ı incelesin diye yolladığınız, o zaman sevdiğiniz, şimdi işinize gelmeyince sevmediğiniz Burhan Karaçam. Aynen bana yaptığınız gibi kendisini itibarsızlaştırmak istiyorsunuz. Kendisi Ulus'ta oturmaktadır. Galatasaray Adası'nın tesislerini kullanabilmek için üye olmak zorunda kalmıştır, sonrasında üyeliğini iptal ettirmiştir. Rahmetli abim Mustafa Koç, ata çok meraklı bir insandı. Mecburen bu sporu yapabilmek için Galatasaray Binicilik Şubesi'ne üye olmuştu. Benim abim böyle durumda Galatasaraylı mı oldu?" diye konuştu.



"MEDYA KURULUŞLARINI ARAYIP, SORU GÖNDERİYORSUNUZ"

Aziz Yıldırım'ın insanları kulübe ücretsiz üye yaptığını ifade eden Ali Koç, "Siz bilabedel üye yapıyorsunuz insanları. Başkalarının ücretlerini ödeyerek yapıyorsunuz. Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'tan '2000 yılından beri aidat ödemiyorum ama oy kullanabilecekmişim' dedi. Yalan ya da doğru, kendi açıklaması. Size soruyorum, binlerce insanın aidatını ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Ben kimsenin aidatını ödemiyorum. Karımın, kayınvalidemin aidatlarını ödüyorum. Ne isterseniz getirin, topunuz gelin, neyiniz varsa getirin. Gelelim daha ciddi konulara. Geçen gün, bir radyoya çıktım. Bir soru sordular ve çok garibime gitti. Bu soruyu başka medya kuruluşunda da sordular. Dediler ki, kulüpten arıyorlar, şu soruyu soruyorlar, 'Madem Ali Koç'tun, neden o takımın dağılmasına engel olmadın' diye soruyorlar. Aziz Yıldırım arayıp, soru sorduruyor. Ali Yıldırım şahidimdir. Aykut hoca, Nihat Özbağı, Nihat Özdemir, sen, ben vardık. 'Biz bu takımı şampiyon yapmalıyız, pamuk eller cebe, her birimiz 10'ar milyon Euro verelim' dedim mi, demedim mi? Vicdanınla söyle, dedim mi, demedim mi?" ifadelerini kullandı.



"BENİM FETÖ PROJESİ OLDUĞUMU SÖYLEDİNİZ"

Aziz Yıldırım'ın korkup kaçtığını iddia ettiği Ali Koç, "Gelelim çok daha ciddi bir konuya. Cimer-Bimer konusu. Yapılan bir suç duyurusundan korkan bir adam Fenerbahçe'nin haklarını nasıl savunacakmış. Başkan, bugün yarın size bir otobüs çarpsa, Fenerbahçe'nin haklarını sizden başka kimse koruyamaz mı? Bimer-Cimer konusu ciddidir. İnsanların gözüne bakarak doğruları çarpıtıyorsunuz diyordum, net yalan söylüyormuşsunuz. Selim Soydan bana, benim FETÖ projesi olduğumu söylediğinizi söyledi. Siz sinirliyken doğruları söylersiniz. Bunu pek çok yerde söylüyorsunuz. Öyle noktaya geldik ki, yalan makineleriyle konuşacağız neredeyse. Burada kupa kaldırma konusu. Mahmut Uslu da o kupayı kaldırtmazdım dedi. Ben o gün gaz yedim. Benden dolayı mı Galatasaray o kupayı burada kaldırdı? Mali konulara gelince de, o kadar değerler ve ilkeler düştü ki. 1 fazlasını vereceğiz ne demek? Lütfen verin. Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben 1 fazlasını vereceğim" diyerek sözlerini tamamladı.



"150 MİLYON EURO VERİYORUM"

Ali Koç'un sözlerinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Aziz Yıldırım, "Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon Euro veriyorum bu kulübe. O da gelsin parayı koysun. Kulübün parası olsun. Ben artırdım, sen artırdın yok. 150 milyon veriyorum sponsorlarla beraber. Yaşasın Fenerbahçe" dedi.



Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından kongrenin ilk günü tamamlandı.

BAŞKANLIK SEÇİMİ YARIN

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçimi ise yarın yapılacak. Kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek kongreye rekor katılım bekleniyor. Genel kurulda, aidatını yatıran 25 bin 650 üye oy kullanabilecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.



DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'nda yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.



ALİ KOÇ TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre alanına girişinde tezahüratlarla karşılandı.

Fenerbahçe'de bugün yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.

AZİZ YILDIRIM SEÇİMLİ GENEL KURULA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'da yapılan seçimli genel kurula geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptı. Tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.







ŞEKİP MOSTUROĞLU: "TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, gelecek dönemde altyapı konusunda önemli yatırımlara imza atacaklarını söyleyerek, "Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz" dedi.



Fenerbahçe'de yapılan seçimli genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli takıma inançlarının tam olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde yeni statüye göre Fenerbahçe Futbol Takımı'nın gruplara kalacağına inancımız tamdır. Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle birlikte 3 Temmuz Akademisi'nden yetişecek futbolcularımız A Takım'da yer alacaktır. Proje, ilk meyvesini 2 yıl içerisinde verecek. Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman bir sermaye grubuna ait olmayacaktır. 3 Temmuz kumpas davasında sorumluların ceza alması için gereken davalar açılacaktır" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE KONGRESİ'NDE GERGİNLİK

Fenerbahçe Kongresi'nde gerginlik yaşandı. Konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun peş peşe yaptığı konuşmalar, önce Aziz Yıldırım destekçilerini, ardından da Ali Koç destekçilerini sinirlendirdi. Başkan Adayı Ali Koç ise üyeleri sakinleştirdi.



Fenerbahçe Kongresi'nde yapılan konuşmalar üyelerin tepkilerine neden oldu. Suat Müftüoğlu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun okuduğu faaliyet raporunu eleştirerek, "Sanki faaliyet raporu değil, seçim konuşması" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu'nun yönetimi eleştirmesinin ardından tribünlerde bulunan üyeler arasında tartışma çıktı ancak yaşanan gerginlik çok büyümeden yatıştırıldı.

Suat Müftüoğlu'nun ardından konuşmak için sahneye gelen Haluk Burcuoğlu da, "Kendi futbolcuna küfür eden güruh" açıklamasında bulununca, bu kez Ali Koç'a destek verenler sinirlerine hakim olamadı ve Burcuoğlu'nu yuhaladı.

ALİ KOÇ, ÜYELERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.



VEFA KÜÇÜK'TEN UYARI

Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.

Küçük'ün ardından kürsüye bir başka konuşmacı gelerek genel kurula devam edildi.

İKİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE

Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.

KONGRE ÜYELERİNDEN GÜNEŞ ÖNLEMİ

Fenerbahçe'de 2 gün sürecek olan seçimli kongrede üyeler başlarına güneş geçmesin diye gazeteleri kullandı.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda gerçekleşen seçimli genel kurulda kongre üyeleri güneşe aldıkları önlemle dikkat çekti. Tribünde yer alan kongre üyeleri, çok güneş olmasından dolayı başlarını gazeteler ile kapattı. O anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.

GENEL KURULA ARA VERİLDİ

Stadın yan tarafında bulunan Kenan Evren Lisesi'nde Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin bulunması sebebiyle stattaki tezahüratlar ve protestolardan çocukların etkilendiği gerekçesiyle genel kurula ara verildi.

ADAYLAR LİSTELERİNİ TESLİM ETTİ

Fenerbahçe Olağan Kongresi, verilen aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Fenerbahçe Olağan Kongresi, verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yaşanan gerginlikler ve konuşmalar sırasında çok gürültü olmasından dolayı, yan tarafta bulunan Kenan Evren Lisesi'ni çok fazla ses gitmesi nedeniyle kongreye ara vermişti. Küçük, lisede bulunan öğrencilerin LGS sınavına girdiğini belirterek, konuşmalar sırasında sık sık genel kurul üyelerini uyarmıştı. Saat 13.30'a kadar ara verilen kongre kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

İŞTE AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ'UN LİSTELERİ

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları yönetim listelerini seçim divan başkanlığı'na iletti.



Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan

RENK SEÇİMİ YAPILDI

Fenerbahçe'de gerçekleşen olağan kongrede renk seçimi yapıldı. Lacivert renk Divan Kurulu Başkanlığı tarafından alınırken, Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz renkle seçime girecek.



Fenerbahçe'de yarın yapılacak olan oy verme işlemi öncesinde bugün kongrenin ilk günü gerçekleşiyor. Genel kurul üyeleri ve başkan adaylarının yapacakları açıklamalar devam ederken, başkan adayları renk seçimini de yaptılar. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, lacivert rengi Divan Kurulu'na ayırırken, Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz rengi çekti. Aziz Yıldırım'ın listesinden Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un listesinden ise Semih Özsoy renk seçimlerini yaptı. Mosturoğlu, renk seçimi öncesinde, "Biz zaten daha önce Semih Bey'le renk konusunda anlaşmaya varmıştık. Biz sarı rengi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak olan oy verme işlemlerinde Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz oy pusulalarıyla seçime girecek.



ALİ ŞEN İLE AZİZ YILDIRIM ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Ali Şen, Olağan Seçimli Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Ali Şen, ''2006 yılında Ali Koç'u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Aziz Yıldırım'ın kalbinde de Ali Koç'un olduğunu biliyorum'' dedi.

Başkanlığın bittiğini ancak kalp ilişkisinin bitmediğini dile getiren Ali Şen, ''Allah'ın verdiği son güne kadar da bu ilişki bitmeyecek. Vefa'nın Divan Başkanı olmasından dolayı çok memnunum. Soyadı Küçük ama kendisi çok büyük bir Fenerbahçelidir. Burası daha önce çayırdı. 100 sene geçti. 1908 yılında çayır olan burası şu anda nerelere geldi. Öyle bir kongre yapıyoruz ki, New York Times bunun haberini yapıyor. Bu stadı yapanlardan Allah razı olsun. Geriye baktığınızda yanlış ve hatalar yapmış oluyorsunuz. Kalp kırmalar oluyor. Aziz Yıldırım da benim çok kalbimi kırmıştır ama o hakkı kendisine veriyorum. Kulüplerde görevler gelip geçicidir'' dedi.



''AZİZ YILDIRIM'IN KALBİNDE DE ALİ KOÇ'UN OLDUĞUNU BİLİYORUM''

1947 yılında kulübe para lazım olduğunu ve bir bankadan 100 bin lira borç istendiğini dile getiren Ali Şen, o bankanın sahibinin bugün Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Ali Koç olduğunu ifade ederek, ''70 sene önceden bugünün başkan adayını öngörmüş bankacılar. Aziz Yıldırım'ın yaptığı hizmetleri her zaman takdirle karşıladım. Benim bir rüyam vardı. Türkiye'deki büyük ailelerinin çocuklarının kulüplerde görev almalarıydı bu rüyam. Ali Koç'un başkan adayı olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için de büyük şans. Aziz Yıldırım'a 2006 yılından dolayı teşekkür ediyorum. 2006 yılında Ali Koç'u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Gelen kişinin daha iyi hizmetler yapmasından gurur duyacağına eminim. Aziz Yıldırım'ın kalbinde de Ali Koç'un olduğunu biliyorum. Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçeliler asla unutmayacak'' diye konuştu.





AZİZ YILDIRIM: ''ALİ ŞEN BENİ ÖPÜYOR AMA BEN BURADAYIM RAHAT OLSUN''

Ali Şin konuşmasını tamamlayınca Aziz Yıldırım'a giderek tokalaştı. Fenerbahçe'nin iki önemli ismi birbirine sarılıp öpüştü. Ali Şen'in ardından kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise ''Değerli Fenerbahçeliler. Ali Şen Başkan beni öpüyor ama ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Rahat olsun'' diye konuştu.

Ali Şen, Yıldırım'ın konuşmalarını merakla dinledi ve tribündeki yerine geçti.



FENERBAHÇE KONGRESİNDE KAYA ENİŞTE GERGİNLİĞİ

Fenerbahçe kongresinde konuşan Kaya Enişte'nin açıklamaları esnasında ve sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı.



Fenerbahçe Ülker Stadı'nda yapılan seçimli genel kurulda kongre üyesi Kaya Enişte'nin konuşması sırasında ve sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı. Konuşması esnasında tepki gören Kaya Enişte, kürsüden indikten sonra iki üye arasında tribünde tartışma yaşandı. Kısa süren bu tartışma çevredeki diğer üyeler tarafından yatıştırıldı.

YÖNETİCİ ALİ CENK BAŞAK, ZEKİ İZCİ'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda gerçekleşen kongresinde yine gerginlik hat safhaya çıktı. Zeki İzci'nin konuşmasının ardından tribünlerde karşılıklı gerginlik yaşanırken, yönetici Ali Cenk Başak, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü.



Fenerbahçe'nin beklenen seçimli olağan genel kurulu bugün yapılan konuşmalarla başlarken, sık sık tribünler arasında gerginlik yaşandı. Genel Kurul Üyesi Zeki İzci, yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı eleştirirken, "Başkanım artık emeklilik vaktiniz geldi" ifadelerini kullandı. İzci'nin konuşmasının ardından tribünlerden büyük tepki gelirken, kürsünün önüne gelen bir grup Zeki İzci'nin önünü kesti. Bu sırada Yönetim Kurulu masasında oturan yönetici Ali Cenk Başak, oturduğu yerden gelerek İzci'nin üzerine yürüdü. Ali Cenk Başak'la birlikte bir diğer yönetici İlhan Ekşioğlu da Zeki İzci'ye tepki gösterdi. Görevliler Zeki İzci'yi buradan uzaklaştırırken Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yerinden kalkarak duruma müdahale etti. "Burayı ben yönetiyorum. Kimsenin tarafında değilim" diyerek uyarıda bulunan Vefa Küçük, saha içindekilere de seslenerek, soyunma odalarına yönelen koridordan içeriye gitmelerini istedi.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe'de gerçekleşen kongrede 2018 bütçesi de oylamaya sunuldu. Bütçe genel kurul üyeleri tarafından kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulu da oy çokluğuyla ibra edildi.



Fenerbahçe'de yarın yapılacak olan seçim öncesinde gerçekleşen genel kurul toplantısında 2018 bütçesi, genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Yönetici Ozan Balaban'ın okuduğu bütçede toplam gelir 567 milyon 449 bin 200 TL olarak hesaplanırken toplam gelir de yine 567 milyon 449 bin 200 TL olarak açıklandı. Bütçe üyeler tarafından kabul edildi. Bütçenin ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası oylandı. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, oy çokluğuyla ibra edildi.