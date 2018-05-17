Valbuena için karar vakti!

Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısı ile birlikte sürekli yedek kalan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın sezonun bitmesiyle birlikte yönetimin kapısını çalıp transfer için izin isteyeceği iddia edildi.
YÖNETİM NE DİYECEK!
Bazı Çin takımlarının Mathieu Valbuena'ya olan ilgilisi biliniyor. Bunun dışında ülkesi Fransa'dan da kendisine taliplerin olduğu gelen haberler arasında. Valbuena transfer olmayı tercih ederse yönetimin nasıl bir tavır içinde olacağı ise herkesin merak konusu.
YÖNETİM NE DİYECEK!
Bazı Çin takımlarının Mathieu Valbuena'ya olan ilgilisi biliniyor. Bunun dışında ülkesi Fransa'dan da kendisine taliplerin olduğu gelen haberler arasında. Valbuena transfer olmayı tercih ederse yönetimin nasıl bir tavır içinde olacağı ise herkesin merak konusu.
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