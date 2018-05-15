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Fener 7 bitirdi

Sarı-Lacivertliler, 7 golle üst üste 7. galibiyetini aldı. G.Saray’ı avarejda yakaladı. Şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı... F.Bahçe’nin gollerini (k.k), (2), Aatif, , ve attı

Fener 7 bitirdi
Fenerbahçe, ligde spor'u 7-0 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. 2. dakikada , Aatif'in sağdan çevirdiği topa ters bir dokunuş yaptı ve topu kendi kalesine gönderdi. 20'de , ceza sahası içinde kaleci Rybka'yı çalımlayıp boş kaleye topu ağlara gönderdi: 0-2. 30'da 'nin ortasında Fernandao, vole ile topu ağlara gönderdi. 38'de Aatif, ceza sahası içinde Karabük savunmasını ekarte ettikten sonra golü buldu.

​SOLDADO KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
F.Bahçe 2. yarıya da hızlı başladı. Henüz 30. saniyede Giuliano'nun plase vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 47'de topu önünde buldu. İspanyol oyuncunun sert şutu ağlarla buluştu: 0-5. 61'de Josef'in pasında Soldado kaleciyle karşı karşıya kaldı. İspanyol oyuncunun vuruşunu kaleci çeldi.

YÜZDE 100'Ü HARCADI
70'te Karabük kalecisi Rybka ile karşı karşıya kalan Hasan Ali topu tecrübeli eldivene nişanladı. 77'de ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-6. 86'da Ergin Keleş, kalevi Volkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 90'da kapanış golünü attı.
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