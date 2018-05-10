Haydi Etnospor şölenine

ETNOSPOR Kültür Festivali'nin üçüncüsü, "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla dün başladı. Yenikapı Meydanı'nda 5 gün sürecek festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan ve atlı gösterilerin yanı sıra aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, fetih yağlı güreşleri, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu, şahinle yarış ve yabusame olmak üzere toplam 13 branşta 883 sporcu mücadele ediyor.

GELENEKSEL SPORLARI TANITMAK İSTİYORUZ



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan geleneksel sporların popüleştirilmesi ve tanıtılması için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

KÜÇÜK MEHTERLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Yenikapı Meydanı'nda dün başlayan Etnospor Kültür Festivali'ne çocuklar da katıldı. Çocukların mehter kıyafetleri giymesi büyük ilgiyle karşılandı.