Emlak Konut'la Riva'nın yanı sıra Florya için de anlaşma yapan Galatasaray'ın merakla beklediği ihale dün gerçekleşti. İhalenin kazananı, 2 milyar 250 milyon lira gelir teklifi ile Öz Erka İnşaat oldu. Şirket payı olarak 832 milyon 500 bin lira taahhüt edildi. Anlaşma gereği elde edilecek "Şirket Payı Geliri"nin yaklaşık yüzde 71,43'ü Emlak Konut'a, 28,57'si ise Galatasaray'a verilecek. Bu nedenle Florya arazisinden Galatasaray'a düşecek pay yaklaşık 238 milyon lira olacak. 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor.
G.SARAY'IN YENİ ROTASI KEMERBURGAZ
Kısa süre içinde Florya arazisini boşaltması beklenen Galatasaray, Kemerburgaz yakınlarında çok daha büyük ve çağdaş bir tesisin sahibi olacak.
G.SARAY'IN YENİ ROTASI KEMERBURGAZ
Kısa süre içinde Florya arazisini boşaltması beklenen Galatasaray, Kemerburgaz yakınlarında çok daha büyük ve çağdaş bir tesisin sahibi olacak.
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