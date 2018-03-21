Sezon sonunda dev operasyon
Beşiktaş’ın Negredo, Vagner Love ve Lens’le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında
TEKLİFLER MASAYA YATIRILDI
Gelecek sezon takıma süper yabancı bir golcü katmak isteyen yönetimin Negredo ve Vagner Love için kapalı kapılar ardında gelen teklifleri masaya yatırdığı ve Lens'in de gönderileceği gelen bilgiler arasında.
ALTERNATİFLERİNİ ARAŞTIRIYORLAR
Bu futbolcuların yüksek maliyetlerinden de kurtulmak isteyen yönetimin başta Çin olmak üzere gelen teklifleri incelediği ortaya çıktı. Bu oyuncuların alternatiflerinin de şimdiden konuşulduğu iddia edildi.
VİDA VE MİTROVİC DE LİSTEDE
Beşiktaş Yönetimi'nin Lens, Negredo ve Vagner Love dışında Vida ile kiralık olarak verilen Matej Mitrovic'i de satmayı planladığı belirlendi. Bu oyunculara cazip bir teklif gelirse yollar hemen ayrılacak.
Etiketler: Vagner Love , Negredo , Beşiktaş , Çin , Jeremain Lens
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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