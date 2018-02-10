Büyük maçların takımıyız
Futbolcularıyla toplantı yapan Aykut Kocaman, “Büyük maçlarda büyük oynuyoruz. Bunu unutmadan maçın her dakikasının hakkını verin” dedi. Başakşehir karşısında hata yapma lükslerinin olmadığı belirten Kocaman, "F.Bahçe gibi oynayıp basit hatalar yapmazsak maçı kazanırız" diye konuştu.
BU KEZ KAZANAN BİZ OLURUZ
LİGİN ilk yarısındaki maçta çok iyi oynadıklarının altını çizen Aykut Kocaman şöyle devam etti: O gün daha iyi oynamış ve şanssız bir şekilde kaybetmiştik. Aynı iyi futbolu oynayıp bu kez kazanacağız.
MÜCADELE 90 DAKİKAYA YAYILMALI
SİZLERDEN 90 dakikanın her dakikasının hakkını vermenizi istiyoruz. Mücadelemiz ve disiplimimiz maçın hiçbir bölümünde düşmemeli. Bunları başarır basit hatalar da yapmazsak işimiz daha da kolaylaşır.
FİZİK OLARAK EN İYİ DÖNEMDEYİZ
Öne geçmemiz çok önemli ama geri düşsek bile mental olarak pes etmemeliyiz. Dakikalar ilerledikçe işler bizim lehimize olacaktır. Fizik- kondisyon olarak en iyi dönemimizdeyiz. Bunu kullanmalıyız.
Etiketler: Aykut Kocaman , Medipol Başakşehir , büyük , Fenerbahçe
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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