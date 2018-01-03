Milli piyango Van Persie’ye çıktı

BU SEZON FORMAYA HASRET KALDI
2.5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Van Persie bu sürenin önemli bir bölümünü sakatlıklarla geçirirken takımına fazla bir katkı veremedi. Bu sezon ise neredeyse formanın yüzünü bile görmedi. Ligde ve Avrupa'da 4 maç oynadı.
PİYANGOYU BİLETSİZ KAZANDI!
F.Bahçe'den 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine indiren RVP'nin kazandığı paranın toplamı TL cinsinden 63.5 milyon. Bu rakam Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişindeki büyük ikramiye olan 61 milyonu çoktan geçmiş durumda.
2.45 MİLYON EURO DAHA ALACAK
Van Persie sezon sonuna kadar da 2.45 milyon Euro daha alacak. Tüm bunlara karşın Van Persie'nin umursamaz tavırları herkesi çileden çıkartıyor. Fenerbahçe taraftarı da tepkisini maçlarda RVP'yi tribüne çağırmayarak gösteriyor.
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