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’ye çıktı

’ye katkı veremeyen ’nin 2.5 yılda F.Bahçe’den kazandığı para yılbaşı ikramiyesini geride bıraktı. 'nun yılbaşı ikramiyesi 61 milyon TL'ydi. Van Persie ise 2.5 senede 63.5 milyon TL'yi cebine indirdi.

Milli piyango Van Persie’ye çıktı
Fenerbahçe'de Van Persie rüzgarı sahada esmiyor ama kazandığı parayla Hollandalı futbolcu manşetleri süslemeyi sürdürüyor! 2.5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Van Persie'nin şimdiye kadar Fenerbahçe'den kazandığı paranın Milli Piyango'nun yılbaşı çekişilinde dağıttığı büyük ikramiyeden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

BU SEZON FORMAYA HASRET KALDI
2.5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Van Persie bu sürenin önemli bir bölümünü sakatlıklarla geçirirken takımına fazla bir katkı veremedi. Bu sezon ise neredeyse formanın yüzünü bile görmedi. Ligde ve Avrupa'da 4 maç oynadı.

PİYANGOYU BİLETSİZ KAZANDI!
F.Bahçe'den 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine indiren RVP'nin kazandığı paranın toplamı TL cinsinden 63.5 milyon. Bu rakam 'nun yılbaşı çekilişindeki olan 61 milyonu çoktan geçmiş durumda.

2.45 MİLYON EURO DAHA ALACAK
Van Persie sezon sonuna kadar da 2.45 milyon Euro daha alacak. Tüm bunlara karşın Van Persie'nin umursamaz tavırları herkesi çileden çıkartıyor. Fenerbahçe taraftarı da tepkisini maçlarda RVP'yi tribüne çağırmayarak gösteriyor.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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