Kartal'ın diriliş gecesi

Süper Lig'in 10. Haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Lig kötü gidişe dur demek isteyen Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi Cenk Tosun ve Negredo ile buluduğu gollerle Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 4 haftada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalarak 8 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki kötü gidişe dur dedi.

NEGREDO İLK GOLÜNÜ ATTI

Oyunun ikinci yarısında Talisca'nın yerine oyuna giren İspanyol golcü 88. dakikada attığı golle Beşikraş formasıyla ilk golünü attı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Güneş, son maçlarda görev verdiği Tolgay Arslan'ı 10. hafta mücadelesinde yedek soyundururken, orta sahada Oğuzhan Özyakup forma giydi. Oğuzhan, bir maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıktı.

CANER ERKİN CEZALI

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısına Caner Erkin'den yoksun çıktı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçla cezalandırıldı.

BABEL GERİ DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından iki maçlık cezası bire indirilen Hollandalı futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLGİNÇ TESADÜF

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması ilginç bir tesadüfe sahne oldu. Karşılaşmada görevli olan 4 hakemin 3'ünün de isminin Serkan olması dikkat çekti.



Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele, ilginç bir tesadüfe de ev sahipliği yapıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı bu maçta görev alan diğer hakemlerin ortak yanı; hepsinin isimlerinin Serkan olması. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.

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