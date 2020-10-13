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    • Siyaset
    • 13.10.2020 10:43
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    • 13.10.2020 11:05
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    Son 43 yılda Belediye Başkanlığı'na seçilen 5 isim de hayatını kaybetti

    Son olarak Belediye Başkanı Mahmet Abdi Bulut'un beyin kanaması sonucu öldüğü 'te son 43 yılda 4 belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bulut'un hayatını kaybetmesi sonrası Kilis Belediye Başkanlığı için "uğursuz koltuk" yorumları yapıldı.

    İHA
    O ilde uğursuzluk var! Belediye başkanı seçilen ölüyor

    Kilis'te, son 43 yılda 4 belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, son olarak Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başkanlık koltuğu "uğursuz koltuk" olarak adlandırılmaya başlandı.

    SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN İSİMLER
    Kilis'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ekrem Çetin, 3 Haziran 2005 tarihinde lokantada yemek yerken oğlu Cahit Çetin ile birlikte öldürülmüştü.

    8 Mart 1977'de Kilis Belediyesi'ne başkan seçilen Avukat Mehmet Yeşilçimen 11 Aralık 1977'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    1970'li yıllarda çeşitli tarihlerde belediye başkan vekilliği yapan Ahmet Günal 1988 yılında silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

    28 Mart 1994'te seçilen Opr. Dr. Burhan Kerkütlü de 31 Ocak 1995'te diğer belediye başkanları ile aynı kaderi paylaşarak, makamında silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

    Bir çok belediye başkanı geçmiş dönemlerde fiili saldırıya uğrarken, son olarak Kilis'te, 3 dönem belediye başkanlığı görevine seçilen ve halk tarafından çok sevilen 53 yaşındaki Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
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