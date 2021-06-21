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    • SGK
    • 22.06.2021 08:13
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    • 22.06.2021 08:13
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    Merakla beklenen çıkıyor mu? İşte için son dakika gelişmeleri! Sürpriz adım...

    işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz dönemlerde çok net dille konusunda düzenleme olmayacağı açıklamaları halen etkisini sürdürüyor.

    takvim.com.tr
    Merakla beklenen EYT yasası çıkıyor mu?

    EYT'de yeni sistem önerileri, EYT meselesini yeniden gündeme getirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yaklaşık 7 milyon vatandaş bir düzenleme yapılarak kendilerine emeklilik yolunun açılmasını bekliyorlar. EYT mevzusuna ait en merak edilen tertip etme, bu alanda sürpriz bir çalışmanın olup olmadığı noktasında. Özellikle EYT'li olup pandemi sürecinde güç bir yarıyıl geçiren vatandaşlar emeklilik mevzusunda Çalışma Bakanlığı ya da hükümetin atacağı adımları yakından takip ediyorlar. Ancak bu alanda öğrenilen bir çalışma yürütülmüyor. Peki EYT'de son dakika gelişmesi var mı? EYT yaş düzenlemesi Meclis'e geldi mi?

    2021 EYT FORMÜLLERİ

    EYT mağduriyetlerinin giderilmesi için gündeme bazı yöntemler gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak emeklilik hakkı verilmesi, muhakkak yaşa kadar yarım emekli ücreti ödenmesi, muhakkak yaşa kadar sadece sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gibi çok muhtelif yöntemler gündeme getiriliyor. Ancak Hükümet yetkilileri bu mevzuda pozitif bir yaklaşım içerisinde olmadığı için EYT yöntemleri masada tartışılamıyor.

    EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?

    Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları dönemde çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş meydana geliyor. Bu paradoksun önlenmesi açısından emeklilikte yaşa takılanların, EYT'li olarak geçirdikleri sürelerde çalıştıkları dönem boyunca emekli maaşlarının düşmeyeceği bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak bu değişiklikle birlikte emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi sağlanacak.

        BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

        Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

        SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.

        EYT NASIL HESAPLANIR?

        EYT'li vatandaşlar için düzenleme bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

        Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor.

        EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

        8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036'dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'te eşitlenecek.
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        Haberler SGK Merakla beklenen EYT yasası çıkıyor mu? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeleri! Sürpriz adım...