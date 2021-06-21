EYT'de yeni sistem önerileri, EYT meselesini yeniden gündeme getirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yaklaşık 7 milyon vatandaş bir düzenleme yapılarak kendilerine emeklilik yolunun açılmasını bekliyorlar. EYT mevzusuna ait en merak edilen tertip etme, bu alanda sürpriz bir çalışmanın olup olmadığı noktasında. Özellikle EYT'li olup pandemi sürecinde güç bir yarıyıl geçiren vatandaşlar emeklilik mevzusunda Çalışma Bakanlığı ya da hükümetin atacağı adımları yakından takip ediyorlar. Ancak bu alanda öğrenilen bir çalışma yürütülmüyor. Peki EYT'de son dakika gelişmesi var mı? EYT yaş düzenlemesi Meclis'e geldi mi?
2021 EYT FORMÜLLERİ
EYT mağduriyetlerinin giderilmesi için gündeme bazı yöntemler gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak emeklilik hakkı verilmesi, muhakkak yaşa kadar yarım emekli ücreti ödenmesi, muhakkak yaşa kadar sadece sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gibi çok muhtelif yöntemler gündeme getiriliyor. Ancak Hükümet yetkilileri bu mevzuda pozitif bir yaklaşım içerisinde olmadığı için EYT yöntemleri masada tartışılamıyor.
EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları dönemde çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş meydana geliyor. Bu paradoksun önlenmesi açısından emeklilikte yaşa takılanların, EYT'li olarak geçirdikleri sürelerde çalıştıkları dönem boyunca emekli maaşlarının düşmeyeceği bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak bu değişiklikle birlikte emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi sağlanacak.