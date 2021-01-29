SGK'dan iki farklı dul yetim maaşı alınabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda iki maaş almak isteyenler için SSK Bağkur Emekli sandığı durumu, hak sahibinin ölüm tarihi gibi tüm sağlanması gereken şartlar. 2021 yılı SGK'dan çift maaş nasıl alınır? Çift maaş almak için bilmeniz gerekenler. SGK'dan çift maaş almak isteyenler; ilk olarak anne ve babaları üzerinden 2 adet yetim aylığı alma hakkına sahipler. Çift maaş almak için diğer bir yöntem ise kendi emekli maaşları ile beraber dul aylığı da alabilmeleri mümkündür. 3 maaş birden almak isteyenler için ise kendi emekli maaşlarına ek olarak hem dul aylığı hem de yetim aylığı alınmasıyla SGK'dan üç maaş almış olacaklardır.