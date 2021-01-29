SGK'dan iki farklı dul yetim maaşı alınabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda iki maaş almak isteyenler için SSK Bağkur Emekli sandığı durumu, hak sahibinin ölüm tarihi gibi tüm sağlanması gereken şartlar. 2021 yılı SGK'dan çift maaş nasıl alınır? Çift maaş almak için bilmeniz gerekenler. SGK'dan çift maaş almak isteyenler; ilk olarak anne ve babaları üzerinden 2 adet yetim aylığı alma hakkına sahipler. Çift maaş almak için diğer bir yöntem ise kendi emekli maaşları ile beraber dul aylığı da alabilmeleri mümkündür. 3 maaş birden almak isteyenler için ise kendi emekli maaşlarına ek olarak hem dul aylığı hem de yetim aylığı alınmasıyla SGK'dan üç maaş almış olacaklardır.
SSK SGK BAĞKUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ
Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.
3 FARKLI EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİYOR
Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.