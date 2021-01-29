Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 29.01.2021 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 11:02
    ABONE OL

    'dan çift maaş alma 2021! Aynı anda anne, babadan yetim, kocadan dul maaşı alma şartları

    aynı anda çift maaş ödemesi yapabilir. Dul ve yetim aylıkları kapsamında yapılan bu ödemeler aynı anda 3 maaşa kadar çıkabilir. Özellikle kadın emeklilere çifte maaş imkanı tanıyan SGK'nın belirlediği şartlar neler? Çifte emekli maaşı kimler alabilir, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bazı durumlarda iki hatta üç maaş alma hakkı var. Çoğu kişi bir maaş alırken diğerinin kesileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Peki, emekli çift maaş nasıl alınır? 2021 Bağkur çifte emekli maaşı alma şartları neler? Kimler çift maaş alabilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

    SGK'dan çift maaş alma 2021! Aynı anda anne, babadan yetim...

    SGK'dan iki farklı dul yetim maaşı alınabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda iki maaş almak isteyenler için SSK Bağkur Emekli sandığı durumu, hak sahibinin ölüm tarihi gibi tüm sağlanması gereken şartlar. 2021 yılı SGK'dan çift maaş nasıl alınır? Çift maaş almak için bilmeniz gerekenler. SGK'dan çift maaş almak isteyenler; ilk olarak anne ve babaları üzerinden 2 adet yetim aylığı alma hakkına sahipler. Çift maaş almak için diğer bir yöntem ise kendi emekli maaşları ile beraber dul aylığı da alabilmeleri mümkündür. 3 maaş birden almak isteyenler için ise kendi emekli maaşlarına ek olarak hem dul aylığı hem de yetim aylığı alınmasıyla SGK'dan üç maaş almış olacaklardır.

    SSK SGK BAĞKUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

    Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

    3 FARKLI EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİYOR

    Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

        Hem Anne Hem Babadan Aynı Anda Çift Yetim Maaşı Almak - 30 Eylül 2008 Sonrası Vefat Durumlarında Çift Maaş

        30 Eylül 2008 tarihinden sonra iki ebeveyni de vefat edenler için yetim maaşı alınabilmesinde sistem şu şekilde işlemektedir. İkisinin SSK'lı yada ikisinin Bağkurlu olması durumunda yüksek tutarda olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın ise yarısı ödenir. İki ebeveynin de emekli sandığına mensup olması durumunda sadece yüksek olan alınır. Anne ve baba farklı sigorta kollarında iseler yani biri SSK biri Bağkur veya biri Bağkur diğer Emekli Sandığı ise ikisi de tam ve ayrı ayrı alınır.

        Hem Anne Hem Babadan Aynı Anda Çift Yetim Maaşı Almak - 1 Ekim 2008 Öncesi Vefat Durumlarında Çift Maaş

        1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden anne ve babadan çift maaş alma talepleri şu hükümler kapsamında değerlendirilir. Her iki ebeveynin de SSKlı olması halinde; yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olanın da yarısı ödenir. İkisi de Bağkurlu ise sadece yüksek olan maaş ödenir. İkisi de emekli sandığı ise talep edilen maaş alınır. Farklı sigorta türlerinde ise ikisi de aynı anda alınabilir.

        Anne veya Babadan Biri 1 Ekim 2008 Tarihinden Önce Olması Durumunda Çift Maaş Alımı

        Anne veya babadan birisi 1 Ekim 2008 tarihinden önce, diğeri ise bu tarihten sonra vefat etmişse çift maaş şu esaslara göre ödenir. İkisininde SSK'lı olması durumunda yüksek olanın tamamı, düşük olanın yarısı ödenir. İkisinin Bağkurlu olması durumunda yüksek olan, ikisinin emekli sandığı olması durumunda ise talep edilen maaş bağlanır. Farklı sigorta türlerinde ise ikisi de aynı anda alınabilir.

            SGK'DAN AYNI ANDA HEM DUL HEM DE YETİM MAAŞI NASIL ALINIR?

            Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dan aynı anda hem dul hemde yetim maaşı hangi koşullarda alınır? Hem ebeveynlerinden birisini hemde kocasını kaybeden bir kadın gerekli koşulların oluşması durumunda yine çift maaş alır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde farklı sigorta türünde emekli maaşı alınması durumunda sadece kadınlar için çeşitli özel haklar bulunur. Bu kapsamda eşinin ve anne ile babasının sigorta kollarının farklı olması gerekiyor. Eşi SSK'lı babası Emekli Sandığı yada Bağkurlu ise ikisini de alabilir. Bir başka örnek ise; kadın Bağkurlu eşinden dul, emekli sandığı yada SSK'lı babasından aynı anda yetim maaşı alabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler SGK SGK'dan çift maaş alma 2021! Aynı anda anne, babadan yetim, kocadan dul maaşı alma şartları