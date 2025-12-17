Asil Gök il evlenen Derya Uluğ ‘Hesap yapmıyoruz iyiyiz mutluyuz’
Derya Uluğ, önceki gün Beşiktaş'ta bir lansmandaydı. Uluğ, Asil Gök ile yıllardır birlikteliğinin bir evlilik ile taçlanıp taçlanmaması hakkında ise, "Biz bu işlerin hesabını çok yapmıyoruz, iyiyiz mutluyuz" yanıtını verdi.
Giriş Tarihi:
Derya Uluğ, önceki gün Beşiktaş'ta bir lansmandaydı. Uluğ, Asil Gök ile yıllardır birlikteliğinin bir evlilik ile taçlanıp taçlanmaması hakkında ise, "Biz bu işlerin hesabını çok yapmıyoruz, iyiyiz mutluyuz" yanıtını verdi.