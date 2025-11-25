Ceren Arslan Türkiye’de coşkuyla karşılandı

MISS Universe 2025 yarışmasının ardından Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, havalimanında sevenleri tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı. Büyük valiziyle çıkış yapan Arslan, hem yorgun hem de duygu dolu anlar yaşadı. Arslan, "Hızlıydı, az zamanımız vardı. Ama elimizden geleni yaptık. İlk 30'da olmayı bekliyordum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN