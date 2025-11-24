Özlem Yıldız ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: “Mutluyuz ama evlilik zorlamıyoruz”

ÖZLEM Yıldız, önceki gün bir davetteydi. Üç yıldır Mete Vardar ile birliktelik yaşayan Yıldız, ilişkileri hakkında "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Ortalarda görünmeden kendi halimizde mutluyuz. Evliliğe karşı değilim ama bunun için ısrarcı biri değilim. 'Hadi ne zaman?' demiyorum" şeklinde konuştu.

