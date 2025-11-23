PODCAST CANLI YAYIN

Gizem Özdilli’den gençlere sitem: “Biz son organik nesildik, çok üzülüyorum!”

ESKI manken Gizem Özdilli, Kıbrıs’ta düzenlenen 90’lar temalı eğlence gecesine konuk oldu. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Özdilli, gençlere seslenerek “Biz son organik nesildik. Şimdiki gençler maalesef gerçek duyguları yaşamıyor, çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Gizem Özdilli’den gençlere sitem: “Biz son organik nesildik, çok üzülüyorum!”

ESKI manken Gizem Özdilli, Kıbrıs'ta düzenlenen 90'lar temalı eğlence gecesine konuk oldu. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Özdilli, gençlere seslenerek "Biz son organik nesildik. Şimdiki gençler maalesef gerçek duyguları yaşamıyor, çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!