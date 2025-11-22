Oyuncu Uğur Güneş yeni projeler için çalışmalara başladı

Yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, önceki gün Zincirlikuyu'daki AVM'deydi. Oyuncu, arkadaşıyla birlikte meydan katında bulunan bir restoranda yemek yiyip sohbet etti. Yılbaşı festivalinde de vakit geçiren Güneş, "Her şey çok güzel görünüyor" ifadelerini kullandı. Daha sonra arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam eden ünlü oyuncu, gününü burada bitirdikten sonra evine doğru yola çıktı.

Güneş, önümüzdeki dönemde farklı projelerde yer alacağını belirtti.