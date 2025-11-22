PODCAST CANLI YAYIN

Oyuncu Uğur Güneş yeni projeler için çalışmalara başladı

Önceki gün Zincirlikuyu’daki bir AVM’de görüntülenen oyuncu Uğur Güneş, arkadaşlarıyla yemek yiyip sohbet ettikten sonra yılbaşı festivalinde vakit geçirdi. “Her şey çok güzel görünüyor” diyen Güneş, yeni dönemde farklı projelerde yer alacağını söyledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Oyuncu Uğur Güneş yeni projeler için çalışmalara başladı

Yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, önceki gün Zincirlikuyu'daki AVM'deydi. Oyuncu, arkadaşıyla birlikte meydan katında bulunan bir restoranda yemek yiyip sohbet etti. Yılbaşı festivalinde de vakit geçiren Güneş, "Her şey çok güzel görünüyor" ifadelerini kullandı. Daha sonra arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam eden ünlü oyuncu, gününü burada bitirdikten sonra evine doğru yola çıktı.

Güneş, önümüzdeki dönemde farklı projelerde yer alacağını belirtti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
İDEFİX
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi