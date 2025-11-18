Hayatıma Güneş doğdu: "Artık bahane uydurmuyorum"

Oyuncu Meriç Aral, önceki gün bir galada boy gösterdi. Eylül ayında oğlu Güneş'i kucağına alan Aral, annelikle birlikte değişen hayatından da bahsetti. Aral, "Her gün yeni bir heyecanla uyanıyorum, yepyeni şeyler yaşıyorum. Güneş beni sosyal hayattan biraz geri bıraktı.

Aslında çok sosyal biri olduğum da söylenemez. Artık bahane uydurmama gerek kalmıyor, 'bebeğim var ve evdeyim' diyorum" diyerek kahkaha attı.

DENİZ KOYACAKTIK

Aral, "Güneş isminin özel bir anlamı var mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi, "Erkek olacağını öğrendiğimde içimden 'Güneş olsun' isteği geçti. Özel bir anlamı yok, Güneş ismini çok severim.

Güneş kız olsaydı Deniz koyacaktık. Bir anda içimden Güneş geldi."

Aral, çocuğunun gelişimi için elinden geleni yapıyor.