İlknur Soydaş Osmanbey’de! 31 yıl önce Serdar Ortaç ile çektiği ‘Karabiberim’ klibiyle hatırlanıyor

OYUNCU İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra Osmanebey'de görüntülendi. Serdar Ortaç ile 31 yıl önce çektiği 'Karabiberim' klibiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, o dönemin hala unutulmaz olduğunu söyledi. Sokakta karşılaştığı insanların kendisine 'Karabiberim' diye seslendiğini belirten Soydaş, "Unutulmaz bir klip oldu. İnsanlar hala bana ismimle değil 'Karabiberim' diye hitap ediyor" dedi.

