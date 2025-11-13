Türk sanat müziği efsanesi Muazzez Abacı hayatını kaybetti!

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçen hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi. Abacı, tedavi gördüğü hastanede 78'inci yaş gününde hayatını kaybetti.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, Devlet Sanatçısı ünvanına lâyık görülmüştü. Başkan Erdoğan, "Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.