Sunucu Ebru Şallı, büyük ilgi gören pilates videoları hakkında konuştu. Şallı, "Banyo temizliği yaparken birçok egzersiz yapılıyor. Bulaşık makinasını boşaltırken de egzersiz yapılabiliyor. Bunu kendim deneyimledim ve neden olmasın dedim. Video paylaştık. Dünya keşfetine düştü. şaşırdım ama mutluyum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN