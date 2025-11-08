İpek Nisa Göker’den duygusal çıkış! “Karanfilim” tüm dijital platformlarda yayında

Genç müzisyen İpek Nisa Göker, küçük yaşta kurduğu hayalleri müzikle buluşturmaya devam ediyor. 'İlk defa söz yazdığım şarkı' dediği "Karanfilim", dün tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu. Göker, duygularını şöyle açıkladı, "Bu eser benim söz yazdığım ilk şarkım. Ailemden, çevremden duyduğum güzel sözlerden ilham alarak yaptığım bir eser."

