Beste Açar babasının eski eşi İpek Açar Kömürcü'yü topa tuttu!

Beste Açar, babası Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü’yü topa tuttu. Kayahan’ın vefatının ardından Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar’a, “Babamın soyadıyla başka bir evlilik olmaz!” diyerek yüklendi.

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Beste Açar, babası Kayahan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beste Açar, babasının eski eşi İpek Açar'ın hem Kayahan soyadını hem de yeni eşi Alper Kömürcü'nün soyadını birlikte kullanmasına sert çıktı.

Kerimoğlu'nun "Bu seni rahatsız ediyor mu?" sorusuna açık yüreklilikle yanıt veren Açar, "Babam hayatta olsaydı, buna asla izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan'ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez" ifadelerini kullandı.

'SAHTE İMZALAR ATILMIŞ'
Ayrıca Beste Açar, babasının müzik serüveninin beyazperdeye taşınması için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Miras ve telif hakları üzerinden yaşanan tartışmalara da değinen Açar, "Babamın eserleriyle ilgili iki sahte imzalı belge ortaya çıktı. Bu belgelerle hakları devralmış gibi gösterilmiş. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Babamın mirası sadece şarkılar değil, onun emeği, alın teri ve onurudur" diyerek kararlılığını vurguladı.

İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti. Usta sanatçı Kayahan, 2015 yılında aramızdan ayrılmıştı.

