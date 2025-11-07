Beste Açar babasının eski eşi İpek Açar Kömürcü'yü topa tuttu!

'SAHTE İMZALAR ATILMIŞ'

Ayrıca Beste Açar, babasının müzik serüveninin beyazperdeye taşınması için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Miras ve telif hakları üzerinden yaşanan tartışmalara da değinen Açar, "Babamın eserleriyle ilgili iki sahte imzalı belge ortaya çıktı. Bu belgelerle hakları devralmış gibi gösterilmiş. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Babamın mirası sadece şarkılar değil, onun emeği, alın teri ve onurudur" diyerek kararlılığını vurguladı.



Kayahan (Takvim.com.tr)

İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti. Usta sanatçı Kayahan, 2015 yılında aramızdan ayrılmıştı.