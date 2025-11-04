Koray Avcı Harbiye’yi salladı! aşk sorularına kaçamak yanıt verdi

Koray Avcı, Harbiye Açık Hava'da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi mensupları ile bir araya gelen Avcı, oldukça heyecanlıydı. Avcı, aşk sorularına ise kaçamak yanıtlar verdi. "Aşk dediğin çok özeldir. Kriteri olmaz. Ama ben şu aralar işlerimle anılmak istiyorum" dedi.

