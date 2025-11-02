Ünlü şarkıcı Semicenk, a para'da yayınlanan "Biz Bize" programında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtladı. Şarkıları 200 milyondan fazla dinlenen Semicenk, "Ünlü olduğumu hala anlamış değilim. Şarkıları ünlü olmak için yapmadığımdan diğer tarafı beni alakadar etmiyor. Çok dışarı çıkmıyorum. Gece gezmelerim de yok. Hep kendi çevremdeki arkadaşlarımla takılıyorum" dedi.



'GÜZELLİK ALGIM FARKLI'

"Güzel kadınlardan hoşlanamıyorum" yorumunun yanlış anlaşıldığını söyleyen Semicenk, "Güzel ve yakışıklı herkes için aynı aslında... Benim güzellik algım farklı... Ben bir insana bütün olarak bakıyorum" ifadelerini kullandı