PODCAST CANLI YAYIN

Semicenk: “Ünlü olduğumu hala anlamış değilim”

A Para’da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Semicenk, şarkılarının milyonlarca kez dinlenmesine rağmen hala“ünlü” gibi hissetmediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, “Güzel kadınlardan hoşlanmıyorum” sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Benim güzellik algım farklı, bir insana bütün olarak bakarım” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Semicenk: “Ünlü olduğumu hala anlamış değilim”

Ünlü şarkıcı Semicenk, a para'da yayınlanan "Biz Bize" programında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtladı. Şarkıları 200 milyondan fazla dinlenen Semicenk, "Ünlü olduğumu hala anlamış değilim. Şarkıları ünlü olmak için yapmadığımdan diğer tarafı beni alakadar etmiyor. Çok dışarı çıkmıyorum. Gece gezmelerim de yok. Hep kendi çevremdeki arkadaşlarımla takılıyorum" dedi.

'GÜZELLİK ALGIM FARKLI'
"Güzel kadınlardan hoşlanamıyorum" yorumunun yanlış anlaşıldığını söyleyen Semicenk, "Güzel ve yakışıklı herkes için aynı aslında... Benim güzellik algım farklı... Ben bir insana bütün olarak bakıyorum" ifadelerini kullandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tutuklu ajan Hüseyin Gün ile Necati Özkan’ın gizli görüşmeleri ifşa oldu! TAKVİM’in ulaştığı WhatsApp yazışmaları 5 ayrı buluşmayı gözler önüne serdi... İşte o detaylar...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
D&R
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
İran'ın Şiraz kentinde tüpler gökyüzüne fırladı: LPG dolum tesisinde dehşet anları kamerada!
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul'da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: "İstanbul'da fetret'e razı değiliz"
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi!
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu
İstanbul'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan'dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Tedesco'nun ilk transferi Almanya'dan! Genç yıldız Fenerbahçe'ye doğru
Yeşilçam'da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze'de "çökme" endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?