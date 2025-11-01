Savarona'ya en yeni sistemler entegre ediliyor!

Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatı, ve eşi Emine Erdoğan'ın yakın takip ve kontrolünde Savarona'nın tekrar denizlerle buluşturulan Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona yerli sistemlerle donatılıyor. Aslına uygun modernize edilen TCG Savarona gemisine, son olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet statüsünde devredilen ve ASFAT yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nca modernizasyona alınan TCG SAVARONA'ya, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS entegre edildi. Savarona, STM'nin milli seyir sistemi ile rotasını bulacak.



