Ece Seçkin'den emir tepkisi!

Rumeli ve Balkan kökenli sanatçıları bir araya getiren "Best of Rumeli Ödül Töreni'ne Ece Seçkin'in tepkisi damga vurdu. Sahneye çıkıp ödülünü alan Seçkin'e sunucu "Şarkınız hazır, bizi kırmazsanız seviniriz" demesi üzerine Seçkin, "Tabii ki ne demek, elbette okurum" dedi. Ancak şarkıyı yarım bırakarak sahneden indi. Seçkin, çıkışa doğru hızlı adımlarla yürürken, "Bana kimse emrivaki yapamaz, bu büyük bir saygısızlıktır. Kim oluyor, kendini kim sanıyor. Ben bu yağmurda koşa koşa buraya geldim" diye bağırdı



Seçkin, yüz ifadesi de bir hayli sinirli olduğunu gösterdi.