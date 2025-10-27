Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'ndan 15 milyonluk 40 yaş partisi!

Bazen bir doğum günü, sadece bir pasta üfleme anı değildir. Bazen o mumlar, bir gücün, bir statünün, bir "Ben buradayım" mesajının simgesidir. Kasım Garipoğlu'nun 40. yaş gecesi tam da böyle bir gecenin adıydı. Önce Ortaköy'deki özel bir mekân kapatıldı. Girişte yeşil rengi "KG" damgası taşıyan zarflar, davetlilerin ellerinde adeta bir kimlik gibiydi. Bu zarflar sadece bir davetiye değil, bir ayrıcalığın göstergesiydi. Akşam yemeğiyle başlayan gece, gösteriye dönüştü. Ama esas gece, Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında başladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) Yalıya girişler şifreliydi. Evet, yanlış duymadınız: şifreli! Sadece davet kodu olanlar içeri girebildi. Çünkü bu parti, "Herkesin görebileceği" değil, "Seçilmişlerin yaşayabileceği" bir geceydi. Ve sonra sahneye kim çıktı dersiniz? Dünyaca ünlü DJ Marco Carola. 'BEN 40'IMA BÖYLE GİRERİM' Sadece bu performans için 100 bin euro, yani yaklaşık 5 milyon TL ödenmiş. Toplam harcama? Söylenenlere göre 300 bin euro civarında. Ama Kasım Garipoğlu için bu rakam, bir kutlama değil, bir imza gibiydi: "Ben 40'ıma böyle girerim." Parti boyunca en dikkat çeken detay Garipoğlu'nun, Cumartesi başlayan partisi Pazartesi'nin ilk ışıklarına kadar sürmesiydi.