Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'ndan 15 milyonluk 40 yaş partisi!

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu, sıra dışı bir doğum günü partisi yaptı! Boğaz'daki bir mekanda başlayıp yalısında devam eden yaş günü partisi için tam 15 milyon TL harcadı.

Bazen bir doğum günü, sadece bir pasta üfleme anı değildir. Bazen o mumlar, bir gücün, bir statünün, bir "Ben buradayım" mesajının simgesidir. Kasım Garipoğlu'nun 40. yaş gecesi tam da böyle bir gecenin adıydı. Önce Ortaköy'deki özel bir mekân kapatıldı. Girişte yeşil rengi "KG" damgası taşıyan zarflar, davetlilerin ellerinde adeta bir kimlik gibiydi.

Bu zarflar sadece bir davetiye değil, bir ayrıcalığın göstergesiydi. Akşam yemeğiyle başlayan gece, gösteriye dönüştü. Ama esas gece, Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında başladı.

Yalıya girişler şifreliydi. Evet, yanlış duymadınız: şifreli! Sadece davet kodu olanlar içeri girebildi. Çünkü bu parti, "Herkesin görebileceği" değil, "Seçilmişlerin yaşayabileceği" bir geceydi. Ve sonra sahneye kim çıktı dersiniz? Dünyaca ünlü DJ Marco Carola.

'BEN 40'IMA BÖYLE GİRERİM'

Sadece bu performans için 100 bin euro, yani yaklaşık 5 milyon TL ödenmiş. Toplam harcama? Söylenenlere göre 300 bin euro civarında. Ama Kasım Garipoğlu için bu rakam, bir kutlama değil, bir imza gibiydi: "Ben 40'ıma böyle girerim." Parti boyunca en dikkat çeken detay Garipoğlu'nun, Cumartesi başlayan partisi Pazartesi'nin ilk ışıklarına kadar sürmesiydi.

Kimse cep telefonuyla sahneyi çekmeye çalışmadı, kimse sosyal medyada "story" atmadı. Çünkü o gece orada olmak, zaten başlı başına bir hikâyeydi. Bir doğum günü kutlamasından çok, İstanbul'un yeni nesil zenginlik kültürünün bir özeti gibiydi bu.

Gösterişle zarafet arasındaki o ince çizgide, Garipoğlu belli ki kendi dengesini bulmuş. Kimine göre savurganlık, kimine göre vizyon. Ama kesin olan bir şey var: Bu gece, uzun süre dillerden düşmeyecek.

