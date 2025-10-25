Bengü'nün Ege macerası kabusa döndü!

Bengü, Bodrum'da ailesi ve yakın dostlarıyla çıktığı tekne turunda korku dolu anlar yaşadı. Bengü'nün paylaştığı videoda, denizin bir anda kabardığı, dalgaların yükseldiği ve sert rüzgarların tekneyi savurduğu görüldü. Panik içinde çevresindekilere seslenen şarkıcı, "Denize bakın! Can yeleği bakıyoruz şu an!" diyerek yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi. Fırtınanın ortasında büyük bir panik yaşanmasına rağmen, teknedeki kaptanın soğukkanlı davranışı olası bir faciayı önledi. Havanın kısa sürede durulmasının ardından, teknede bulunan herkes kaptanı alkışlayarak teşekkür etti