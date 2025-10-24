Düdük çaldı aşk başladı! Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu aşk yaşıyor

Kerem Bürsin, iş hayatında yakaladığı başarıyı özel hayatında gösterememişti. Bürsin'in nikah masasına oturması beklenilen iş insanı sevgilisi Melisa Tapan'dan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. İşlerindeki yoğunluk nedeniyle ayrılan Bürsin, yalnızlık sürecini uzun tutmadı.
Oyuncu, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile görüşmeye başladı. İkilinin aşkını ilk Takvim Gazetesi duyurmuştu. Aşkı belgeleyen ilk kare de önceki gün geldi. Selin Yağcıoğlu'nun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını, Kerem Bürsin'le birlikte izlediği ortaya çıktı.
Takvim Gazetesi', 3 gün önce 'Sürpriz Yakınlaşma' başlığı ile aşkı duyurmuştu.