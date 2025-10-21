PODCAST CANLI YAYIN

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu arasında yeni aşk iddiası

Geçtiğimiz haftalarda Melisa Tapan ile olan ilişkisine nokta koyan Kerem Bürsin, iddiaya göre gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’na kaptırdı.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, aşk hayatında yeni bir döneme girdi. Bir süredir birlikte olduğu Melisa Tapan ile sessiz sedasız yollarını ayıran Bürsin'in kalbini bu kez sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdığı konuşuluyor. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre ikili, gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. İkili, ilişkilerini şimdilik gizli tutmaya çalışsa da yakın çevrelerinin iddiasına göre ikili birbirine çok aşık. Bürsin'in yoğun set temposuna rağmen sık sık Selin Yağcıoğlu'na zaman ayırdığı konuşuluyor. Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile aşk yaşadığı dönemde, ilişkisini uzun bir süre saklamayı başarmıştı.
Magazin kulislerinde şimdiden "Yılın en sürpriz çifti" olarak anılan Bürsin ve Yağcıoğlu'nun ilişkisini ne kadar gizli tutabilecekleri ise şimdiden merak konusu...

38 yaşındaki ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yoğun set temposuna rağmen Selin Yağcıoğlu ile sık sık vakit geçiriyor. İkili, şimdiden yılın sürpriz çifti olarak anılıyor.

