Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu arasında yeni aşk iddiası

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, aşk hayatında yeni bir döneme girdi. Bir süredir birlikte olduğu Melisa Tapan ile sessiz sedasız yollarını ayıran Bürsin'in kalbini bu kez sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdığı konuşuluyor. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre ikili, gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. İkili, ilişkilerini şimdilik gizli tutmaya çalışsa da yakın çevrelerinin iddiasına göre ikili birbirine çok aşık. Bürsin'in yoğun set temposuna rağmen sık sık Selin Yağcıoğlu'na zaman ayırdığı konuşuluyor. Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile aşk yaşadığı dönemde, ilişkisini uzun bir süre saklamayı başarmıştı.

Magazin kulislerinde şimdiden "Yılın en sürpriz çifti" olarak anılan Bürsin ve Yağcıoğlu'nun ilişkisini ne kadar gizli tutabilecekleri ise şimdiden merak konusu...

