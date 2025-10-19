Karsu içini A Para'da döktü! "Hayatın tokadını çok yedik"

PODCAST CANLI YAYIN

Şarkıcı Karsu, "Biz Bize" programında hem acı hem umut dolu anlarını paylaştı: Ailesindeki hastalıklar, deprem kayıpları ve anne olmanın mutluluğunu anlattı. Oğlunun kalp atışlarıyla bestelediği şarkı, yeni albümünün ilk parçası oldu.

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına ünlü şarkıcı Karsu konuk oldu. Ailecek çok sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Karsu, "Ailemde çok hasta vardı. Kuzenim beyin kanseriydi. Herkeste olduğunu öğrenince bir şekilde güçlü kalıyorsun. Hep böyle gidecek sanıyorsun üst üste gelince ama sonra hayat devam ediyor. Neyse ki mucize gerçekleşti ve iyileşti. 6 Şubat depreminde de çok kayıplar yaşadık. Büyük yalnızlık hissettik. Ailecek hayatın çok tokadını yedik" ifadelerini kullandı.

'KALP ATIŞLARINDA HİSSETTİM'
Özel hayatından da bahseden Karsu, "Nitekim hayatımda güzel şeyler de oldu. Evlendim, çocuğum oldu ve şu an 6 aylık. Gece 23.00'te piyanonun başına oturdum, sabah 07.00'de doğuma gittim. O gece, oğlumun kalp atışının üzerine klasik piyanoyla bir beste çaldım. Albümün ilk şarkısı o oldu. Albüm oğlumun mırıldanmasıyla bitiyor" dedi.

Güzel şarkıcı, Hollandalı Mike Schrama ile 2024 Temmuz'da dünya evine girmiş ve Nisan 2025'te oğlunu kucağına alarak 'Blues' adını vermişti.

